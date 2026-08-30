Marcelo Gallardo será DT de la Selección de Ecuador según prensa argentina

Marcelo Gallardo será el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador, de acuerdo con informes de la prensa argentina. Las negociaciones entre el entrenador y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) llegaron a buen puerto y existe un pacto.

La llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador

La mañana de este domingo 30 de agosto del 2026, medios argentinos como Diario Olé señalaron que Marcelo Gallardo “está a una firma” de llegar a la Tri. A su vez, el periodista Renzo Pantich sostuvo que el técnico está listo para llegar al banquillo ecuatoriano.

Desde Ecuador, El Canal del Fútbol también aseguró que el arribo de Gallardo es un hecho. El medio televisivo también anunció que, en los próximos días, el ‘Muñeco‘ aterrizaría en el país.

Hasta el momento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no ha realizado la presentación oficial del entrenador. Fuentes cercanas a la institución habían reconocido a EL COMERCIO el interés y negociaciones con el entrenador. Estas mismas, sin embargo, señalaron que aún no está cerrado al 100% el vínculo.

Marcelo Gallardo y las negociaciones con la Selección de Ecuador

Gallardo se convirtió en el principal candidato para asumir la Selección de Ecuador después de la salida de Sebastián Beccacece. Las primeras conversaciones con la FEF se conocieron a mediados de agosto y desde entonces las negociaciones avanzaron progresivamente.

Durante el lapso de conversaciones, encabezadas por Francisco Egas (presidente de la FEF), Gallardo también rechazó una propuesta desde el Brasileirao, de parte de Fluminense. Además, su nombre se impuso al de nombres como el de Gustavo Costas o Luis Zubeldía, quienes fueron candidatos en un principio.

A sus 50 años, la Tri aparece como la primera experiencia del entrenador de una selección nacional. Hasta ahora dirigió únicamente a Nacional de Uruguay, River Plate de Argentina y Al-Ittihad de Arabia Saudita y cuenta con 31 títulos.

El ‘Muñeco’ y una serie de éxitos en su carrera

La etapa más exitosa de Marcelo Gallardo fue la primera en River, entre 2014 y 2022. Allí conquistó 14 títulos, entre ellos las Copas Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Sudamericana de 2014 y tres Recopas Sudamericanas.

Después de dirigir al Al-Ittihad, regresó al conjunto argentino en agosto de 2024. Su segunda etapa, donde también coincidió con Kendry Páez, terminó en febrero de 2026 y desde entonces permanecía sin equipo.

Gallardo llegará a Ecuador como reemplazante de Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo después del Mundial 2026. La Tricolor superó la fase de grupos del torneo, pero quedó eliminada ante México en los dieciseisavos de final.

¿Cuándo podrá debutar Marcelo Gallardo con Ecuador?

De concretarse el arribo de Marcelo Gallardo, este tendrá poco tiempo antes de su primer desafío. Ecuador tiene programada una gira por Asia durante la siguiente fecha FIFA. Su primer compromiso será ante Corea del Sur, el 24 de septiembre.

La Tricolor también enfrentará a Japón el 1 de octubre y cerrará su participación en el torneo asiático el 5 del mismo mes ante Panamá o Nueva Zelanda. El combinado nacional, además, tiene en la mira el Mundial de 2030 y la Copa América 2028.