Marcelo Gallardo, candidato a la Selección de Ecuador, rechazó a Fluminense

Marcelo Gallardo es uno de los técnicos que aparece en la órbita de la Selección de Ecuador y rechazó a un club. En medio del interés de la Tri por contar con él y tras ya haber tenido una reunión, este se negó a aceptar una propuesta del Fluminense de Brasil.

La decisión de Marcelo Gallardo con Fluminense

Después de un empate como local en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América, ante Independiente Rivadavia, el cuerpo técnico de Luis Zubeldía se marchó de Fluminense. Tras ello, el club brasilero consultó por Gallardo.

De acuerdo a la agencia RTI, el estratega le manifestó al conjunto carioca su negativa por unirse. Este le señaló que, de momento, no desea trabajar en ningún equipo brasilero.

Zubeldía se marchó el 13 de agosto y el rechazo del ‘Muñeco’ llegó en la misma fecha. Un día antes, César Merlo, periodista y especialista en fichajes de América, señaló que el entrenador era buscado por la Tri y ya había tenido una reunión con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

¿Marcelo Gallardo llegará a la Selección de Ecuador?

El interés del combinado ecuatoriano por contar con Marcelo Gallardo surge a raíz de la pérdida de su DT tras el último Mundial. Sebastián Beccacece se marchó de la escuadra nacional después de que esta se eliminase en los dieciseisavos de final.

Gallardo, sin embargo, no es la única opción que baraja la Selección de Ecuador. Fuentes cercanas a la FEF confirmaron a EL COMERCIO que han existido reuniones con varios cuerpos técnicos y que, únicamente, Francisco Egas es quien lleva a cabo los acercamientos.

En una etapa previa, las mismas fuentes le habían confirmado a EL COMERCIO que se encontraban bajo análisis los nombres de Gustavo Costas y el citado Luis Zubeldía. A su vez, durante la última semana de julio se realizó un primer corte en cuanto a las opciones.

¿Cuándo tendrá nuevo entrenador la Selección de Ecuador?

Tras la salida de Sebastián Beccacece de la Selección de Ecuador, Francisco Egas manifestó que se esperaba contar con un nuevo entrenador para finales de agosto. De tal manera, este podría dirigir los siguientes compromisos del equipo en la fecha FIFA de septiembre y octubre.

En el caso de la Tri, esta se enfrentará a Corea del Sur durante el 24 de septiembre del 2026. A su vez, luego acudirá a la Copa Kirin, donde jugará contra Japón el 1 de octubre. En función de su resultado con los nipones, el equipo se enfrentará a Panamá o Nueva Zelanda en un último cotejo, el 5 de octubre.