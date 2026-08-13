Marcelo Gallardo, candidato a la Selección de Ecuador, rechazó a Fluminense

Marcelo Gallardo es uno de los técnicos que aparece en la órbita de la Selección de Ecuador y rechazó a un club. En medio del interés de la Tri por contar con él y tras ya haber tenido una reunión, este se negó a aceptar una propuesta del Fluminense de Brasil.
Después de un empate como local en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América, ante Independiente Rivadavia, el cuerpo técnico de Luis Zubeldía se marchó de Fluminense. Tras ello, el club brasilero consultó por Gallardo.
De acuerdo a la agencia RTI, el estratega le manifestó al conjunto carioca su negativa por unirse. Este le señaló que, de momento, no desea trabajar en ningún equipo brasilero.
Zubeldía se marchó el 13 de agosto y el rechazo del ‘Muñeco’ llegó en la misma fecha. Un día antes, César Merlo, periodista y especialista en fichajes de América, señaló que el entrenador era buscado por la Tri y ya había tenido una reunión con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
El interés del combinado ecuatoriano por contar con Marcelo Gallardo surge a raíz de la pérdida de su DT tras el último Mundial. Sebastián Beccacece se marchó de la escuadra nacional después de que esta se eliminase en los dieciseisavos de final.
Gallardo, sin embargo, no es la única opción que baraja la Selección de Ecuador. Fuentes cercanas a la FEF confirmaron a EL COMERCIO que han existido reuniones con varios cuerpos técnicos y que, únicamente, Francisco Egas es quien lleva a cabo los acercamientos.
En una etapa previa, las mismas fuentes le habían confirmado a EL COMERCIO que se encontraban bajo análisis los nombres de Gustavo Costas y el citado Luis Zubeldía. A su vez, durante la última semana de julio se realizó un primer corte en cuanto a las opciones.
Tras la salida de Sebastián Beccacece de la Selección de Ecuador, Francisco Egas manifestó que se esperaba contar con un nuevo entrenador para finales de agosto. De tal manera, este podría dirigir los siguientes compromisos del equipo en la fecha FIFA de septiembre y octubre.
En el caso de la Tri, esta se enfrentará a Corea del Sur durante el 24 de septiembre del 2026. A su vez, luego acudirá a la Copa Kirin, donde jugará contra Japón el 1 de octubre. En función de su resultado con los nipones, el equipo se enfrentará a Panamá o Nueva Zelanda en un último cotejo, el 5 de octubre.
Marcelo Gallardo rechazó un acercamiento de Fluminense para convertirse en su nuevo entrenador. RTI Esporte informó que el argentino comunicó que actualmente no pretende trabajar en un club brasileño.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene a Gallardo entre sus opciones y el entrenador ya mantuvo una reunión con Francisco Egas. La información sobre el encuentro fue difundida por el periodista César Luis Merlo; la FEF todavía no ha anunciado un acuerdo y EL COMERCIO pudo conocer que se ha reunido con otros cuerpos técnicos.
La negativa mantiene a Gallardo sin asumir el cargo del club brasileño mientras su nombre continúa vinculado con la Selección de Ecuador. El rechazo a Fluminense no implica por sí mismo que exista un acuerdo con la FEF.
La FEF espera contar con su nuevo entrenador hasta finales de agosto y Ecuador volverá a jugar el 24 de septiembre ante Corea del Sur. Después de ese amistoso, la Tri disputará la Copa Kirin en Japón durante octubre.