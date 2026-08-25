Marcelo Gallardo está cerca de ser el nuevo DT de Ecuador, ¿qué falta para cerrar?

La Selección de Ecuador está cada vez más cerca de definir a su nuevo entrenador. Marcelo Gallardo, principal candidato para reemplazar a Sebastián Beccacece, mantiene negociaciones avanzadas con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y desde Argentina aseguran que el acuerdo está encaminado en un 80 %.

Aunque todavía no existe un acuerdo firmado ni un anuncio oficial de la FEF, las conversaciones entraron en una etapa en la que se discuten aspectos relacionados con el cuerpo técnico, la residencia del entrenador y la logística de trabajo entre Ecuador y Argentina.

De concretarse su contratación, el ‘Muñeco’ viviría su primera experiencia al frente de una selección nacional.

¿Qué falta para que Marcelo Gallardo sea DT de Ecuador?

Este 25 de agosto de 2026 surgieron nuevas novedades sobre las conversaciones entre Gallardo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Durante el programa argentino El VAR del Stream, el periodista Sebastián Srur, quien sigue habitualmente la actualidad de River Plate, aseguró que la negociación está muy avanzada.

“Yo te diría que está en un 80 %. Están en detalles de ver cuánto llevará de cuerpo técnico y en el detalle de dónde va a vivir, la logística y cuántos días estará en Ecuador y en Argentina”.

De acuerdo con esta versión, uno de los principales puntos que todavía deben definirse es cómo funcionará el día a día de Gallardo como seleccionador.

Entre los aspectos que estarían sobre la mesa aparecen:

La cantidad de integrantes de su cuerpo técnico .

. El lugar donde residirá el entrenador.

el entrenador. La logística de trabajo de Gallardo y sus colaboradores.

de Gallardo y sus colaboradores. Cuánto tiempo permanecerá en Ecuador y cuánto en Argentina.

Srur también señaló que, si las conversaciones continúan avanzando favorablemente, la contratación podría quedar definida en aproximadamente un mes.

Marcelo Gallardo siempre estuvo entre las prioridades de la FEF

El nombre de Marcelo Gallardo tomó fuerza prácticamente desde la salida de Sebastián Beccacece.

El periodista argentino César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes, había informado previamente que el ‘Muñeco’ era la principal opción que manejaba la Federación.

Además, reveló que ya había existido una reunión entre el entrenador y Francisco Egas, presidente de la FEF, para conversar sobre el proyecto de la Selección.

Posteriormente, Maximiliano Grillo, periodista de TNT Sports, aseguró que lo económico no sería el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo y que Gallardo se encontraba interesado en el material futbolístico que posee Ecuador.

A esas versiones se sumó Germán García Grova, de TyC Sports, quien señaló que las conversaciones avanzaban tanto en el proyecto deportivo como en las condiciones económicas.

La nueva información conocida este 25 de agosto apunta a que las negociaciones habrían avanzado un paso más y que ahora se estarían discutiendo cuestiones operativas para una eventual llegada.

¿Por qué Marcelo Gallardo está sin equipo?

Gallardo permanece sin club desde febrero de 2026, cuando terminó su segunda etapa como entrenador de River Plate.

Su primer ciclo en el conjunto argentino, entre 2014 y 2022, lo convirtió en uno de los entrenadores más exitosos del fútbol sudamericano.

Durante ese periodo conquistó 14 títulos, entre ellos:

2 Copas Libertadores.

1 Copa Sudamericana.

3 Recopas Sudamericanas.

1 Liga Argentina.

3 Copas Argentinas.

2 Supercopas Argentinas.

2 Trofeos de Campeones.

Antes de llegar a River había iniciado su carrera como entrenador en Nacional de Uruguay, donde conquistó el campeonato local.

Después de abandonar River en 2022, asumió el mando del Al Ittihad de Arabia Saudita durante la temporada 2023/24.

Finalmente, regresó al conjunto ‘millonario’ en agosto de 2024, aunque su segundo ciclo no alcanzó los resultados de su primera etapa y terminó en febrero de 2026.