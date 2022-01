Los clubes ecuatorianos programaron 10 amistosos

Redacción Bendito Fútbol

Los 16 clubes de la Serie A están en plena pretemporada. Los trabajos físicos y de campo son la cotidianidad de estos días, previo al inicio de la competencia oficial 2022, programada para el 18 de febrero.

Una de las principales preocupaciones de los cuerpos técnicos es llegar a la primera fecha con ritmo de juego. Para ello organizan partidos de preparación. La mayoría de ellos serán a puertas cerradas, sin acceso a público y sin trasmisión de televisión.

Esas restricciones son derivadas de las medidas de bioseguridad, para evitar contagios de covid-19. Según Eulogio Vera, de la Comisión Médica de la LigaPro, “casi todos” los clubes registraron contagios en el regreso a los entrenamientos, después del corto periodo de vacaciones.

Hasta este 15 de enero de 2022, nueve clubes anunciaron 10 partidos amistosos. Solo los juegos de presentación tradicionales de Barcelona, Emelec, Liga de Quito y Técnico Universitario serán televisados, GolTV anunció que transmitirán esos encuentros.

Estos son los juegos confirmados hasta el momento:



Agenda:

22 de enero: Barcelona vs 9 de Octubre

23 de enero: Emelec vs Orense

29 de enero: Emelec vs 9 de Octubre

29 de enero: Barcelona vs Guayaquil City (Noche Amarilla)

5 de febrero: 9 de Octubre vs Guayaquil City

9 de febrero: Emelec vs Millonarios (Explosión Azul)

11 de febrero: Técnico Universitario vs. Cúcuta (Noche Rojiblanca)

​11 de febrero: D. Cuenca vs Independiente del Valle (Noche Colorada)

12 de febrero: Liga de Quito vs rival a confirmar (Noche Blanca)

12 de febrero: 9 de Octubre vs Guayaquil City