Lionel Messi anotó en su retorno al PSG que rindió homenaje a Pelé

Lionel Messi y los jugadores del PSG rindieron un homenaje a Pelé. Foto: EFE

Agencia EFE

Lionel Messi volvió al París Saint Germain (PSG), después de haber ganador la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección de Argentina, y anotó un gol en el triunfo 2-0 ante Angers. Este 11 de enero del 2023 los jugadores del elenco parisino rindieron un homenaje a Pelé.

Derrotado y advertido por el Lens en la anterior jornada, el PSG reencontró a Messi en el once y la victoria en el Parque de los Príncipes contra el último de la clasificación, el Angers, con el que cumplió la lógica con los goles del atacante argentino y Hugo Ekitike, al borde del susto en algún momento, pero 'campeón invernal' y líder inalcanzable, más reforzado tras el empate del Lens.

Homenaje a Pelé

De nuevo seis puntos por encima del segundo clasificado, sin Kylian Mbappe ni Achraf Hakimi, con un homenaje al fallecido Pelé desde el calentamiento.

Los jugadores del PSG lucieron camisetas con la cara de 'O Rei' Pelé, fallecido en Brasil el pasado 29 de diciembre del 2022.

Gestos como los del elenco parisino, en relación al 'Rey del fútbol, se han reiterado en varios países del mundo.

Ya en el partido, la superioridad que se presuponía al multimillonario equipo parisino sobre el Angers, del que le separan 39 puntos en la clasificación, la diferencia durante mucho tiempo fue un solo gol. Y muy rápido.

Lionel Messi, garantía de goles en el PSG

En tan sólo cinco minutos, Hugo Ekitike aprovechó la primera ocasión para impulsar el triunfo, que se intuía mucho más amplio de lo que finalmente fue, porque no fue mucho más allá el París Saint Germain, ni en ocasiones ni en ambición, conformista con el 1-0 con el que dominó el marcador del duelo casi desde el principio, hasta su decimoquinta victoria en 18 encuentros, la octava en nueve choques como local.



Sigue siendo invencible en casa el PSG desde el 28 de abril de 2021 en la Liga de Campeones cuando cayó ante el Manchester City.



En el filo del triunfo mínimo se movió el equipo parisino hasta el minuto 71, hasta que Lionel Messi transformó en gol un pase de Ekitike, que no habría subido al marcador de no ser por la intermediación del VAR, que dio como válido el tanto para sentenciar el duelo y para aprovechar el 2-2 del Lens en Estrasburgo.



Alineaciones y goles

2 - París Saint Germain: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos, Bernat; Fabián, Danilo Pereira, Vitinha (Bitshiabu, m. 85); Messi, Ekitike (Soler, m. 79), Neymar.



0 - Angers: Bernardoni; Bamba, Blazic, Hountondji, Doumbia; Mendy (Taibi, m. 79), Bentaleb; Capelle (El Melali, m. 61), Hunou (Salama, m. 61), Abdelli (Boufal, m. 61); Sima (Thioub, m. 79).



Goles: 1-0, m. 5: Ekitike. 2-0, m. 71: Messi.

Visita nuestros portales: