Este miércoles 17 de septiembre de 2025 se cumplen 25 años desde las primera vez que Lionel Andrés Messi llegó a Barcelona con apenas 13 años, acompañado de Jorge, su padre, para probarse en el Barça.

El FC Barcelona y Lionel Messi estaban lejos de imaginar que ese sería el inicio de un camino que cuatro años más tarde se afianzaría con su debut en el primer equipo. El resto de la historia es ampliamente conocida por sus seguidores y detractores.

Lionel Messi, Barcelona y Ecuador

Aquel domingo 17 de septiembre de 2000, Lionel Messi y su padre se hospedaron en la habitación 546 del Hotel Catalonia, con la Plaza España de fondo, que es la que se ve en la histórica fotografía que con los años tomó más relevancia.

Messi se mantuvo en el FC Barcelona hasta el jueves 5 de agosto de 2021. Atrás quedaron 21 años de una relación que arrancó con una promesa de contrato firmada en una servilleta de una cafetería de la ciudad española.

Pero mientras esa historia se construía en Barcelona, en Ecuador, a unos 9 500 kilómetros de distancia, la realidad era otra, con un país que había vivido un cierre del siglo XX agitado en medio de una profunda crisis política, social y económica.

El 9 de enero de 2000, Jamil Mahuad, presidente de Ecuador, anunció la ‘muerte’ del Sucre como moneda para dar paso a la dolarización como una medida para frenar la hiperinflación y el colapso financiero arrastrado desde 1999, como el famoso feriado bancario.

El 21 de enero del mismo mes se produjo el golpe de Estado. Mahuad fue sacado del poder y en su lugar se instaló un fugaz triunvirato integrado por Antonio Vargas, Lucio Gutiérrez (luego reemplazado por el general Carlos Mendoza) y Carlos Solórzano. En la noche de ese mismo día asumió el cargo Gustavo Noboa.

En lo social, el país vivió todo ese año una de las mayores crisis migratorias de ecuatorianos con destino principalmente a España, Italia y Estados Unidos, desembocando en consecuencias que aún el país sigue pagando.

Los cracks de Ecuador nacidos en el 2000

El evento deportivo más destacado de ese año para el país fueron los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

La delegación estuvo conformada por 10 deportistas, siete hombres y tres mujeres. Martha Tenorio fue la abanderada nacional. La participación no fue la esperada y registró cero medallas, pese a contar en sus filas con Jefferson Pérez, medallista de oro en Atlanta 1996.

La Selección de Ecuador empezó el camino en las eliminatorias que finalizó con su primera clasificación al Mundial Corea-Japón 2002 con el colombiano Hernán Darío Gómez como entrenador y Álex Aguinaga como la máxima figura.

En el país, Olmedo de Riobamba sorprendió proclamándose campeón del campeonato nacional y Liga de Quito perdió la categoría.

De los actuales integrantes de la Tri, ese año nacieron Kevin Rodríguez en Ibarra, John Yeboah en Hamburgo y Leonardo Campana, Moisés Ramírez y Gonzalo Plata en Guayaquil.

