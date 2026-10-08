LigaPro investiga varios partidos de la Serie B de Ecuador por posibles irregularidades

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La Serie B del fútbol ecuatoriano enfrenta nuevos cuestionamientos sobre la transparencia de sus resultados. Mientras los clubes compiten por sus objetivos deportivos, una investigación sobre varios partidos vuelve a poner bajo observación la integridad del campeonato de Ecuador.

La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro) informó este jueves 8 de octubre de 2026 que investiga diferentes encuentros relacionados con un mismo club de la segunda categoría. Aunque confirmó que uno de los compromisos se disputó recientemente, no identificó a la institución involucrada ni precisó los resultados examinados.

LigaPro investiga partidos de la Serie B de Ecuador

El comunicado oficial establece que las indagaciones comprenden varios encuentros vinculados con una misma institución. Sin embargo, el organismo no ha detallado cuáles son los compromisos investigados ni ha identificado públicamente al equipo.

La organización explicó que los resultados de las investigaciones serán remitidos a los órganos disciplinarios competentes, encargados de analizar la información recopilada y determinar las medidas que correspondan.

Este procedimiento no implica que se haya demostrado una manipulación de resultados. La apertura de una investigación permite examinar posibles irregularidades, pero cualquier responsabilidad debe establecerse mediante pruebas y los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, LigaPro no ha anunciado sanciones derivadas de este expediente. Tampoco ha confirmado públicamente si existen futbolistas, dirigentes u otros integrantes de los clubes bajo investigación individual.

Miguel Ángel Loor se pronuncia sobre las irregularidades

El presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, se refirió a las preocupaciones sobre la integridad de las competiciones nacionales.

El dirigente aseguró que durante 2026 no habían recibido reportes de posibles irregularidades en la Serie A. En cambio, señaló que las preocupaciones en la segunda categoría se concentran en un número reducido de instituciones.

Loor también recordó antecedentes relacionados con amenazas, extorsiones y presiones contra futbolistas, situaciones que han aparecido en investigaciones anteriores sobre posibles irregularidades deportivas.

No obstante, esas referencias no constituyen pruebas sobre los encuentros que actualmente están siendo examinados. El organismo tampoco ha informado si la nueva investigación responde a denuncias, alertas sobre apuestas u otros mecanismos de control.

¿Cómo se investigan los posibles arreglos de partidos?

En el fútbol profesional, una investigación de integridad busca establecer si existieron conductas destinadas a modificar deliberadamente el desarrollo o resultado de un encuentro.

Estos procedimientos pueden incluir el análisis de comportamientos deportivos, testimonios, movimientos inusuales en mercados de apuestas y otros elementos que permitan reconstruir las circunstancias de un partido.

Sin embargo, un marcador abultado, un error defensivo o una jugada cuestionada no constituyen, por sí solos, pruebas de manipulación.

La importancia de estas investigaciones también alcanza a los aficionados. Una eventual alteración de resultados podría comprometer la legitimidad de la clasificación y afectar a instituciones que compiten por el ascenso o por mantenerse en la categoría.

Por ello, las posibles sanciones deben sustentarse en hechos comprobados y en las disposiciones disciplinarias aplicables.

La Serie B registra antecedentes de sanciones

El campeonato ecuatoriano ya ha enfrentado procedimientos relacionados con posibles arreglos de encuentros.

En octubre de 2025, Gualaceo, Chacaritas, Vargas Torres y 22 de Julio recibieron sanciones disciplinarias por irregularidades relacionadas con la manipulación de partidos.

Entre las medidas adoptadas constaron multas de 10 000 dólares para cada institución y suspensiones de dos años para 20 futbolistas.

Los cuestionamientos continuaron durante 2026. El 3 de septiembre, EL COMERCIO informó sobre la separación de Jesús Preciado de Cuenca Juniors, después de que la institución anunciara una investigación interna por supuesta manipulación de encuentros.

El futbolista rechazó los señalamientos y cuestionó las circunstancias de su salida. Ese episodio constituye un antecedente independiente y no establece relación alguna con el expediente anunciado este jueves.

Por ahora, la investigación sobre los encuentros de la Serie B permanece abierta. Los próximos pronunciamientos de los organismos disciplinarios permitirán conocer si existen elementos suficientes para iniciar procedimientos y determinar eventuales responsabilidades.

Preguntas frecuentes sobre la investigación de LigaPro a partidos de la Serie B de Ecuador:

❓ ¿Por qué LigaPro investiga partidos de la Serie B? LigaPro investiga varios encuentros de la Serie B del campeonato ecuatoriano por posibles irregularidades.

La existencia de una investigación no significa que se haya demostrado una infracción. Es necesario conocer los hallazgos oficiales antes de atribuir responsabilidades a clubes, jugadores o árbitros. ❓ ¿Qué club de la Serie B está siendo investigado? LigaPro no ha revelado oficialmente la identidad del club involucrado.

El organismo confirmó el 8 de octubre de 2026 que la investigación comprende varios partidos relacionados con un mismo equipo, incluido un encuentro disputado recientemente. ❓ ¿Qué partidos de la Serie B están bajo investigación? Todavía no se ha publicado una lista oficial de los encuentros investigados.

Aunque el partido entre 22 de Julio y El Nacional generó cuestionamientos públicos, LigaPro no ha confirmado que ese enfrentamiento forme parte del expediente. ❓ ¿Qué sanciones podrían recibir los involucrados? Las posibles sanciones dependerán de las infracciones que lleguen a comprobarse y de la normativa aplicable.

Los órganos disciplinarios competentes deberán evaluar la información recopilada, determinar si corresponde iniciar procedimientos y resolver cada caso. Por ahora, no existe una sanción anunciada como resultado de esta investigación. ❓ ¿Cuándo se conocerán los resultados de la investigación? LigaPro no ha establecido una fecha pública para presentar las conclusiones.

La organización señaló que mantendrá reservados los detalles mientras continúen las actuaciones y hasta que los órganos disciplinarios competentes se pronuncien.

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