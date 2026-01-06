Liga de Quito agitó el mercado de fichajes de Ecuador este martes 6 de enero al presentar a su primera incorporación para la temporada 2026 para competir en el campeonato ecuatoriano, la Copa Ecuador y la Libertadores.

El anuncio de Liga de Quito se produjo en una fecha de alta carga simbólica al ser el Día de Reyes, un gesto que la institución utiliza para reafirmar su identidad como el ‘Rey de Copas’ del Ecuador, apelativo respaldado por sus cinco trofeos internacionales.

Liga de Quito se reforzó con Alejandro Tobar

En una operación que marca el inicio de su temporada, Liga de Quito oficializó la contratación del ecuatoriano Cristian Alejandro Tobar Luna.

El futbolista de 25 años se incorpora a la disciplina de Liga de Quito tras consolidarse como una de las figuras más regulares del campeonato nacional 2025 con el Deportivo Cuenca, aportando un perfil de juego que combina despliegue físico con una notable capacidad de llegada al área rival.

Nacido en Ibarra el 5 de julio de 2000, Tobar inició su trayectoria profesional en las filas del Imbabura SC, club donde debutó con apenas 18 años en la temporada 2018.

Durante su etapa formativa y de consolidación con los Gardenios, el mediocampista acumuló experiencia en las divisiones de ascenso, alcanzando el vicecampeonato del Torneo de Ascenso Nacional en 2021 y una destacada campaña en la Serie B de 2022, donde disputó 32 encuentros y anotó 10 goles.

Su progresión le permitió captar la atención de estructuras de élite como la de Independiente del Valle, institución que adquirió sus derechos en 2023.

Bajo este paraguas, el volante sumó rodaje en Independiente Juniors y vivió su primera experiencia internacional al ser cedido al Atlético Huila de Colombia, donde participó en 11 compromisos.

Posteriormente, tras un breve paso por Aucas y un retorno al Imbabura SC en 2024, alcanzó su madurez competitiva durante el ciclo 2025 defendiendo los colores del Deportivo Cuenca.

En su última campaña con el conjunto morlaco, Tobar tuvo un balance de 42 partidos jugados, 12 goles marcados y 12 asistencias, superando la barrera de los 3 100 minutos en cancha entre la fase regular del campeonato ecuatoriano, el hexagonal final y la Copa Ecuador.

Con la incorporación de Cristian Tobar, Liga de Quito adquiere un jugador con más de 113 partidos oficiales, 21 goles y 19 asistencias en su historial profesional, que con 25 años llega en una etapa brillante de su ascendente carrera.

