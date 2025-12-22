Liga de Quito será el segundo representante de Ecuador en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026. En el campeonato ecuatoriano 2025 fue vicecampeón y aseguró su presencia directa en el torneo más importante de clubes de Sudamérica.

Con esta clasificación directa, Liga de Quito evitó las complejas fases previas de eliminación de la Copa Libertadores y se embolsó un cheque de tres millones de dólares. Sin embargo, ese valor puede aumentar considerablemente por el premio al mérito deportivo que entrega la Conmebol.

Liga de Quito aseguró un millonario premio de la Libertadores

Liga de Quito tuvo su revancha ante Universidad Católica en la última fecha del hexagonal uno del campeonato ecuatoriano al derrotarlos 2-0 en el Estadio Rodrigo Paz, con un doblete del delantero Michael Estrada.

Hace unos días, la ‘Chatoleí‘ se impuso 3-2 en la final de la Copa Ecuador jugada en el Atahualpa.

Con el triunfo, Liga sumó 69 puntos en la tabla de posiciones luego de una campaña en la que ganó 19 partidos, empató 12 y perdió nueve. Anotó 68 goles y recibió 41, para una diferencia de gol de +27.

El tercer lugar fue para Barcelona SC, que perdió ante Independiente del Valle por 1-0 en Chillo Jijón con un golazo de Ronald Briones.

Los amarillos sumaron 67 unidades; con este puntaje, disputarán la segunda fase de la Libertadores ante Argentinos Juniors.

Llegar directamente a la fase de grupos implica asegurar para LDU un premio económico de tres millones de dólares. Se pueden sumar 330 000 dólares por el mérito deportivo otorgado por cada partido ganado en esta instancia.

En el hipotético caso de que los universitarios ganen los seis juegos de la fase de grupos, sumará 1 980 000 dólares más a los tres millones iniciales. La sumatoria total en esta caso específico llega a los 4 980 000 dólares.

Este dinero puede ingresar a sus arcas en los siguientes cinco meses porque la fase de grupos está programada a jugarse del martes 7 de abril al jueves 28 de mayo del año entrante.

Liga de Quito jugará la Libertadores 23 de su historia

Liga de Quito jugará en el 2026 su Copa Libertadores número 26. En las 25 previas acumula el título de la edición 2008 ganado a Fluminense en una emocionante tanda de penales disputada en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Suma tres semifinales (1975, 1976 y 2025) y otras tres más; avanzó hasta los cuartos de final (1970, 2006 y 2019). En las 18 restantes participaciones fue eliminado en las fases previas, fase de grupos y octavos de final.

