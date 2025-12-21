Liga de Quito encontró revancha y llegó a la Copa Libertadores al derrotar a Universidad Católica por 2-0. El conjunto azucena necesitaba ganar y que Barcelona SC no lo haga ante Independiente del Valle y aquello sucedió.

Liga de Quito necesitaba ganar a Universidad Católica y esperar resultados para ir a Libertadores

Liga de Quito jugó frente a Universidad Católica en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en paralelo se llevó a cabo el partido entre rayados y toreros. El equipo albo llegaba con la necesidad de sumar una victoria que le había sido esquiva a lo largo de toda la temporada 2025 ante el mismo rival.

El antecedente inmediato entre ambos se había dado en la final de la Copa Ecuador, disputada antes de este compromiso del 21 de diciembre, en la que el conjunto camaratta se impuso con un triunfo por 3-1. A su vez los albos marcaban un histórico tres encuentros en derrota y empate ante los celestes en el año.

En caso de que la ‘U’ consiguiese finalmente derrotar a Católica, su pase a la fase de grupos no dependería solo de ese resultado. También debería esperar a lo que ocurra con Independiente del Valle, que debía al menos empatar o vencer a Barcelona SC para que el cuadro quiteño asegure su clasificación.

La revancha de Liga de Quito frente a Universidad Católica

En la final de la Copa Ecuador, celebrada el jueves 18 de diciembre del 2025, el ‘Trencito Azul’ se impuso por un marcador de 3-2. Gracias a tal triunfo, el conjunto camaratta consiguió el primer título de su historia.

El equipo que dirige Diego Martínez siempre estuvo por encima del marcador o igualado. Los tantos para que el equipo celeste levante el título fueron de parte Mauricio Alonso, Gregori Anangonó y José Fajardo. De ello, solo uno irá desde el pitazo inicial en el nuevo choque.

Dentro de Liga de Quito, los autores de los descuentos fueron Jeison Medina y Kevin Minda. Ambos estarán en la oncena titular.

Alineaciones de Liga de Quito vs. Universidad Católica

Liga de Quito: Alexander Domínguez (arquero); José Quintero, Gian Allala, Ricardo Adé, Richard Mina (defensas); Gabriel Villamil, Kevin Minda, Lisandro Alzugaray, Bryan Ramírez (volantes); Michael Estrada y Jeison Medina (delanteros).

Universidad Católica: Johan Lara (arquero); Daykol Romera, Ariel Mosquera, Carlos Medina, Erick Valencia (defensas); Jerónimo Cacciabue, Emiliano Clavijo, Andrés Ordóñez, Mauricio Alonso y Eddy Mejía (volantes); Byron Palacios (delantero).

