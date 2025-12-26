Con el campeonato ecuatoriano finalizado y de cara a la temporada 2026, los equipos del país empiezan a reforzarse. En el caso de Liga de Quito, desde Europa se ha reportado el interés por Jeremy Sarmiento, futbolista tricolor del Cremonese de Italia.

Más noticias:

Jeremy Sarmiento, en el radar de Liga de Quito

Jeremy Sarmiento se vinculó al Cremonese a préstamo para disputar la temporada 2025-2026 -ciclo europeo-, sin embargo, puede cambiar de rumbo a la mitad de esta. En su año en el conjunto italiano, este no ha encontrado protagonismo ni regularidad.

Desde el Viejo Continente, el periodista Cristian Martin, señaló que una de las opciones con las que cuenta el futbolista para cambiar de aires es Liga de Quito. De acuerdo a este, el traslado se puede dar si llega una oferta que satisfaga al futbolista, a su actual club y al Brighton de Inglaterra, dueño de sus derechos económicos.

Según Martin, además, el extremo izquierdo cuenta con apertura para arribar al fútbol nacional, pues desea meterse en la lista para el Mundial de 2026 con la Selección de Ecuador. Además, el Cremonese está dispuesto a entablar diálogos, pues el puntero no es una prioridad y si no desciende de la Serie A deberá ejecutar una opción de compra obligatoria con el Brighton.

La temporada de Jeremy Sarmiento en el Cremonese

Desde que llegó al Cremonese, Jeremy Sarmiento ha conseguido sumar tan solo 137 minutos en la cancha. A su vez, en ninguna de sus apariciones ha conseguido empezar en el equipo como titular.

La cantidad de juego que ha sumado corresponde a ocho juegos. Su debut fue en la tercera fecha de la Serie A de Italia ante Hellas Verona, luego jugó frente al Como, Udinese, Atalanta, Génova, Juventus y Pisa.

La última vez que Sarmiento estuvo en el rectángulo de juego fue el 7 de noviembre del 2025 ante el citado Pisa. Asimismo, el Cremonese se encuentra en la undécima posición de la tabla de posiciones con 21 unidades.

Liga de Quito se reestructura para el 2025

Si bien aún no ha realizado fichajes para el 2025, Liga de Quito ya cuenta con sus primeras bajas para la temporada venidera. El volante Carlos Gruezo ya se marchó para el Santos Laguna de México tras pasar el 2025 con la ‘U’.

Otra de las bajas esperadas en el plantel albo es la de Bryan Ramírez. De acuerdo a Isaac Álvarez, presidente de los albos, será insostenible para el año venidero debido a la realidad económica del club.

Información adicional: ‘La Cremo’