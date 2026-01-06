Liga de Quito presentó sus llamativas camisetas para la temporada 2026

Liga de Quito presentó la mañana de este martes 6 de enero su nueva colección de uniformes para lo que será la temporada 2026. Lo hizo a través de una serie de publicaciones colgadas en sus redes sociales.

La indumentaria, confeccionada por una reconocida marca alemana, será utilizada por el Liga de Quito en el campeonato ecuatoriano, la Copa Ecuador y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Más noticias:

Liga de Quito alborotó a sus hinchas con sus uniformes

Los ecuatorianos Richard Mina, Michael Estrada y el haitiano Ricardo Adé dejaron a un lado su papel de futbolistas y se convirtieron en modelos para presentar las camisetas con las que Liga de Quito competirá en el 2026.

La camiseta principal respeta el tradicional color blanco, pero sumó el detalle de que las mangas y el hombro serán de color azul, una innovación que tomó por sorpresa a los hinchas acostumbrados a un solo color.

Al ver la primera equipación alterna, se explica que el uso del color azul, parecido al que empleó la Universidad Católica en el 2025, no es casual, puesto que la misma usa este color por completo con un ligero matiz blanco en sus mangas.

La segunda equipación alterna combina el color negro con ligeros matices naranjas que resaltan principalmente en las mangas y en la zona del hombro.

Además, el escudo en las tres camisetas no utiliza las cinco estrellas internacionales ganadas entre 2008 y 2023, repartidas entre la Copa Libertadores (2008), Copa Sudamericana (2009 y 2023) y Recopa Sudamericana (2009 y 2010).

La empresa que comercializa las camisetas en Ecuador informó que el costo por prenda es de 74.99 dólares.

Camiseta principal

Vibra de Reyes 👑 , vibra de gloria. pic.twitter.com/xqh7Hmw3dz — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 6, 2026

Camiseta alterna uno

Estilo y gloria. ¡Solo para Reyes! pic.twitter.com/jpOlpUWCuE — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 6, 2026

Colección completa

¡Colección llena pasión, gloria y estilo! ¡Solo para el Rey! pic.twitter.com/OrfJoa2yLQ — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 6, 2026

Martha Fierro nos dejó en jaque mate