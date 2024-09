La Liga Pro retomará su competición desde el viernes 13 al lunes 16 de septiembre de 2024 con la sexta fecha de la segunda etapa, con ocho partidos que se disputarán en seis ciudades del país.

En las cinco primera fechas de la Liga Pro, Liga de Quito es el único y solitario líder con 15 puntos, una marca perfecta para Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, entrenador argentino que vive sus primeros meses en Ecuador.

Más noticias:

Antes que la Liga Pro detenga sus partidos para dar paso a las dos fechas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, Liga goleó 3-0 a Barcelona Sporting Club en el Rodrigo Paz Delgado con un doblete de José ‘Choclo’ Quintero y otro tanto del chileno Fernando Cornejo.

En la sexta jornada Liga de Quito tendrá que viajar a Ibarra para enfrentarse con Imbabura en el estadio Olímpico de Ibarra. Esto será el sábado 14 de septiembre, dese las 16:30.

Imbabura ocupa la casilla 12 de la tabla de posiciones de la segunda etapa con 4 puntos, luego de una victoria (vs. Cumbayá), un empate (vs. Delfín) y tres derrotas (vs. Orense, Mushuc Runa y Barcelona SC).

Pero la principal novedad en la previa de esta jornada es el cambio de horario que la Liga Pro hizo para tres partidos de Barcelona en el estadio Monumental, así como para seis más de otros cuadros.

Foto: Facebook Liga de Quito.

El nuevo horario de Barcelona Sporting Club

Desde que la Liga Pro pasó a organizar el campeonato ecuatoriano de fútbol, los tradicionales horarios en los que los equipos jugaban sus partidos se modificaron radicalmente.

En la Sierra se tenía por costumbre jugar desde las 11:00 o 11:30, de acuerdo a la conveniencia de cada equipo, mientras que en la Costa por lo general se programaban desde las 16:00.

Atendiendo un pedido de la empresa dueña de los derechos de televisión, la Liga Pro cambió esa estructura y empezó a programar los encuentros en parrilla, dejando siempre para el horario estelar de la televisión a los equipos de mayor interés para el público.

Es así que conjuntos como BSC, LDU y el CSE abandonaron sus horarios y pasaron a jugar, generalmente, desde las 18:00 o incluso 19:00, tanto en casa como fuera de ella, generando más de un reclamo en los hinchas que no estaban habituados a ello.

Para la sexta y octava jornada, Barcelona en primera instancia iba a recibir a Macará de Ambato y Libertad de Loja desde las 18:00, pero ahora ese horario se redujo y será a las 17:30, dando mayor facilidad a los hinchas al momento de abandonar este escenario.

El Clásico del Astillero será el domingo 20 de octubre, desde las 18:00. En un principio era a las 19:00.

Más cambios de horarios

También sufren modificaciones los encuentros entre El Nacional vs. Cumbayá (de 12:30 a 13:00) y de Aucas vs. Mushuc Runa (de 15:30 a 15:00). Ambos serán el domingo 15.

El domingo 29 serán del Aucas vs. Deportivo Cuenca (de 12:30 a 13:00) y Delfín vs. Liga de Quito (de 15:30 a 15:00).

El domingo 20 de octubre del Aucas vs. Macará (de 12:30 a 11:30) y del Delfín vs. El Nacional (de 15:00 a 14:00).

📍Actualización de horarios de las Fechas 6️⃣ – 8️⃣ y 🔟 – Fase 2️⃣ de la LigaPro Ecuabet ⚽️#LigaProEcuabet 🇪🇨💯 pic.twitter.com/Jt1G34mRbD — LigaPro (@LigaProEC) September 11, 2024

No te pierdas – El Confesionario con Iván Vallejo