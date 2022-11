En Liga volverán a los entrenamientos en diciembre

Los jugadores de Liga de Quito en un cotejo de la LigaPro 2022. Foto: Twitter @LDU_Oficial

Luis Zubeldía y su cuerpo técnico ya preparan la temporada 2023 para Liga de Quito, con el campeonato ecuatoriano y la Copa Sudamericana en el horizonte. Por eso, los albos volverán a los entrenamientos antes que otros clubes.

Luis Zubeldía dejó en claro que él es el único responsable de que el ‘Rey de Copas’ no haya logrado ninguno de los objetivos propuestos para la temporada 2022. Estos eran disputar el título de campeón o al menos llegar a la Copa Libertadores. Eso no ocurrió.



“Independientemente que uno se siente en deuda, todos necesitamos referencia de quién es el máximo responsable, quién es el culpable. Y yo lo quiero asumir con valentía, no tengo problema en reconocer que nos faltó siempre algo como para alcanzar los objetivos más importantes”, destacó en una entrevista para FB Radio.



Así mismo, el argentino se mostró optimista con lo que puede conseguir Liga de Quito en la siguiente campaña.



“La temporada que viene nos va a ir mucho mejor y vamos a estar a la altura de las circunstancias. No se han conseguido los objetivos del 2022, y si quieren ponerle nombre y apellido a esto, pónganle Luis Zubeldía”, añadió.

Liga y el trabajo para el 2023

Según la información de la periodista Johanna Calderón, el elenco azucena comenzará su pretemporada el 1 de diciembre de 2022, por petición del estratega argentino.



Para la siguiente campaña, Luis Zubeldía podrá armar el equipo a su disposición. Esto, porque en la anterior el argentino Pablo Marini fue quien realizó los fichajes, pero tras malos resultados fue sustituido y el ‘Príncipe’ tomó su lugar.



El argentino Zubeldía tiene contrato con los albos hasta diciembre de 2023.

