Robert Lewandowski tiene 27 títulos más que Rodrigo De Paul

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Robert Lewandowski y Rodrigo De Paul tuvieron un tenso cruce de palabras la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026 en una nueva fecha de la MLS jugada en el Soldier Field. Las redes estallaron con esta polémica.

Lewandowski fue campeón en todos lados

“¿Quién eres, bobo? Yo gané dos Copas América y un Mundial. ¿Y tú?”, fueron las palabras con las que Rodrigo De Paul increpó a Robert Lewandowski en un pasaje del partido que terminó empatado 1-1 entre el Inter Miami y el Chicago Fire.

El mediocampista argentino fue una de las piezas claves del resurgir de su selección con la obtención de los títulos de la Copa América 2021 y 2024, de la Finalissima y de la Copa del Mundo en 2022.

Dos títulos adicionales los consiguió con el Inter Miami, club al que llegó en julio del año pasado procedente del Atlético de Madrid para seguir su carrera junto a Lionel Messi y Luis Suárez, las máximas figuras de dicho plantel.

El delantero polaco es un coleccionista de títulos al haber conseguido 33 en sus pasos por el Lech Poznań de Polonia, Borussia Dortmund y Bayern Múnich de Alemania y el FC Barcelona de España.

En todos esos países fue al menos una vez el máximo goleador de sus ligas y también ostenta la Bota de Oro europea en dos ocasiones, así como ser el máximo goleador de la selección polaca con 89 tantos en 167 partidos.

En el 2021 obtuvo el Balón de Plata en una votación muy ajustada que tuvo menos del 2 % de diferencia con Lionel Messi, el ganador de esa edición, pero obtuvo dos veces el The Best FIFA.

En su país es toda una celebridad al haber sido designado en 10 ocasiones como el mejor deportista entre 2011 y 2021 y en otras tres ocasiones personalidad deportiva del año entre 2015 y 2021.

Este intercambio de palabras entre Rodrigo De Paul y Lewandowski 👀🔥



(vía MLS por Apple TV) pic.twitter.com/luepiNEFLd — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 10, 2026

Chicago Fire e Inter Miami se repartieron puntos

Leo Messi asistió y Casemiro anotó de cabeza su tercer gol consecutivo, pero el Inter Miami no pasó del 1-1 en su visita al Chicago Fire en el estadio Soldier Field en la vigésima cuarta jornada de la MLS.

El Soldier Field, que promedia cerca de 20 000 espectadores por partido, se llenó con más de 63 000 aficionados para ver a Messi en directo.

Fue un partido entre exestrellas del Barcelona, con Messi y el uruguayo Luis Suárez en el Inter Miami, y el polaco Robert Lewandowski, el estelar fichaje del Chicago Fire este verano.

No faltó el gol de Lewandowski, que a los 10 minutos rompió la igualdad con una maravillosa volea tras un centro del lateral izquierdo Andrew Gutman.

El polaco lleva siete goles en su nueva etapa en la MLS y anotó en sus últimos tres encuentros.

Te recomendamos: