Este viernes 8 de agosto se conoció que la Uefa, ente rector del fútbol europeo, impuso varias multas al FC Barcelona y a miembros de su plantel. Entre los sancionados están el entrenador Hansi Flick y los jugadores Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

En el caso del DT alemán, que devolvió títulos al club azulgrana en su primera temporada, la sanción se debe al incumplimiento de las normas básicas de conducta del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

Por su parte, los jugadores recibieron multas por no presentarse de forma inmediata a la sala de control antidopaje después del partido, tal como establece el reglamento.

El club, además, recibió sanciones económicas por lanzamiento de objetos y encendido de bengalas en las gradas. Estos hechos ocurrieron en la semifinal de vuelta de la Champions League, donde el Inter de Milán ganó 4-2 y eliminó al FC Barcelona.

Detalles de las multas al FC Barcelona

Robert Lewandowski y Lamine Yamal fueron multados con 5 000 euros cada uno por incumplir las instrucciones del responsable de control antidopaje, según lo estipulado en los artículos 21.8 y 21.10.a del Reglamento Antidopaje de la UEFA.

Ambos jugadores no se presentaron de manera inmediata en la sala de control tras el encuentro.

El técnico Hansi Flick recibió la multa más elevada: 20 000 euros. La sanción se impuso por golpear el banquillo en los minutos finales y por sus declaraciones críticas hacia el árbitro polaco Szymon Marciniak, insinuando que sus decisiones favorecieron al Inter de Milán.

“Pensamos que el resultado es injusto por algunas decisiones arbitrales, lo tengo que decir. No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50-50 acababa siendo a favor de ellos, es lo que me pone triste. No me gusta hablar más del árbitro, le he dicho lo que pienso, pero no voy a repetirlo aquí ahora, no es justo tampoco para mi equipo, que ha hecho un trabajo enorme”, expresó Flick tras el partido.

A nivel institucional, el FC Barcelona también fue sancionado con 5 250 euros por el lanzamiento de objetos desde las gradas y con otros 2 500 euros por el encendido de bengalas durante el compromiso.