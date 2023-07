Leonardo Campana anotó, pero el Inter Miami empató

Leonardo Campana volvió al gol con el Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), pero su equipo sigue sin ganar y no sale del fondo de la tabla.

La noche del martes 4 de julio de 2023 el Inter Miami, con Leonardo Campana en el rol titular y capitán, recibió al Columbus Crew y empató 2-2 en el Lockhart Stadium, en partido válido por la fecha 22 de la Conferencia Este de la MLS.

El sitio especializado SofaScore calificó a Leonardo Campana como el mejor jugador del compromiso entre el Inter Miami vs. Columbus Crew, con una calificación de 8,2 puntos.

Dixon Arroyo, el otro ecuatoriano que comparte equipo con Inter Miami, sumó el partido 12 en la MLS. SofaScore le dio al exEmelec una calificación de 7,1 puntos.

En los próximos días se espera la incorporación al Inter Miami del argentino Lionel Messi y el español Sergio Busquets, dos de sus contrataciones estrellas con las que esperan cambiar el rumbo del equipo.

El Columbus Crew golpeó primero en el marcador y puso el 0-1 a los 23 minutos del primer tiempo con la firma de Darlintong Nagbe.

El 1-1 para el Inter Miami tuvo el sello de Leonardo Campana, quien a los 56 minutos aprovechó su estatura para con golpe de cabeza vencer al portero Patrick Schulte.

Para Leonardo Campana este es el cuarto gol en lo que va de la temporada, tras el doblete contra el propio Columbus Crew y otro más ante el New England.

El Columbus Crew nuevamente se adelantó en el marcador a los 69 minutos por intermedio de Christian Martínez, pero el venezolano Josef Martínez puso el 2-2 definitivo a los 90 minutos, a pase de Leonardo Campana que completó las tres asistencias en el torneo.

