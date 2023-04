José Francisco Cevallos criticó a Alfaro Moreno y quiere volver a presidir Barcelona

José Cevallos en el 2018 en uno de los camerinos del estadio Monumental del Barcelona SC. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Andrés Ávila (D)

José Francisco Cevallos, expresidente de Barcelona SC, criticó al actual titular del club, Carlos Alfaro Moreno. El exarquero dijo que podría volver a la dirigencia.

La relación entre los dos exjugadores de Barcelona SC no es la mejor. Tras su separación en 2018 (Alfaro Moreno era vicepresidente en la gestión de Cevallos) su relación solo ha empeorado y se dedican indirectas de vez en cuando.



Esta vez fue José Francisco Cevallos quien le dejó unas palabras a Alfaro Moreno durante un programa en La Radio Redonda, donde es panelista.



“Mencionas que a mí me dieron vida por unas declaraciones […]. Pero tú sabes bien que fui yo quien te dio vida a ti (Carlos Alfaro Moreno) porque estabas liquidado”, mencionó Cevallos este miércoles 19 de abril.



Además, el expresidente de Barcelona SC continúo destacando que él es una voz autorizada dentro del ‘Ídolo’ por todos los años y cosas que vivió dentro del club, tanto como jugador y dirigente.



La respuesta de Cevallos se debió a unas declaraciones de Carlos Alfaro Moreno tras la victoria de Barcelona SC ante Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado.



“Por ahí empiezan a tomar vida gente, que si fueran inteligentes, se mantendrían callados”, fueron las palabras del actual presidente del club canario.

Analizará ser presidente otra vez

Debido a que se molestó con Carlos Alfaro Moreno, el exarquero José Francisco Cevallos le dejó en claro que analizará volver a la presidencia de Barcelona SC.



“Si sigues así, con el apoyo que he tenido y tengo todavía de los socios e hinchas, voy a analizar si me lanzo a la presidencia”, indicó Cevallos.



Así mismo, mencionó que si lo hace su partido tendrá la premisa de “Ver a Barcelona SC campeón de América, no a perseguir a nadie como tú me perseguiste a mí sabiendo como son las cosas”, puntualizó ‘Pepe Pancho’.

