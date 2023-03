Joao Rojas se recuperó en Monterrey y puede jugar el clásico ante Tigres

Joao Rojas, jugador del Monterrey de México. Foto: Instagram joaorojas1997

Andrés Ávila (D)

Joao Rojas, confirmó que está 100 % recuperado de su lesión y listo para jugar nuevamente. El deportista puede regresar con Monterrey para medir a Tigres.

El extremo ecuatoriano podrá pisar un terreno de juego otra vez este sábado 18 de marzo, en el ‘Clásico Regio’ ante Tigres UANL, tras superar su rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, que lo mantuvo fuera de las canchas por más de ocho meses.



"Ya estamos dados de alta desde el lunes pasado. Si el entrenador necesita que juegue ya va a ser posible. Va a ser un juego divertido, cuando eres jugador lo vives de otra manera, no como el fanático.



Esperemos que sea un espectáculo lindo para todos", explicó Joao Rojas.

Joao Rojas volvió a ser considerado por Víctor Manuel Vucetich desde el pasado 28 de febrero, cuando estuvo en el banco de suplentes en el empate ante León.



Desde aquel compromiso, el ex Emelec ha estado en las victorias de su club ante FC Juárez y Pachuca en el banquillo, sin embargo, no ingresó porque según su entrenador, aunque ya estaba recuperado, aún le faltaba ritmo.



“Cuento con todo el plantel, incluso Joao que está al 100% y puede ser considerado para ver acción en cualquier momento”, mencionó el DT Rayado, en la previa del Clásico Regio.

Así mismo, Joao Rojas indicó que le gustaría poder ingresar y ayudar a su equipo para que se lleve la victoria. Además, dejó un mensaje para la fanaticada ‘Rayada’.



"Ojalá que me metan a la cancha, todo se dé bien y el equipo gane. A los aficionados quiero decirles que disfruten el partido sin violencia y que Dios nos acompañe a todos", añadió Rojas.

Apenas jugó dos partidos

Joao Rojas se vinculó a Rayados en julio de 2022 tras varios años destacando en Emelec, equipo con el que fue campeón en Ecuador.



El ecuatoriano llegó como una apuesta interesante y pese a que solo jugo 33 minutos en dos partidos, mostró su potencia, pero lamentablemente en su segundo juego se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda.



Rojas, de 25 años, jugó cinco minutos en la derrota ante Santos Laguna (4-3) y 28 en la victoria sobre el América (3-2), donde fue clave hasta que se lesionó.

Ficha del partido

Tigres UANL vs. Rayados

Competición: Liga MX

Fecha: Sábado 18 de marzo

Hora 20:05 (hora Ecuador)

Estadio: Universitario - UANL

