James Rodríguez fue uno de los jugadores que se presentó la noche de este martes 19 de noviembre de 2024, ante los medios de comunicación luego de la derrota 0-1 ante la Selección de Ecuador en las eliminatorias al Mundial 2026.

Antes del partido entre Colombia y la Selección de Ecuador, James Rodríguez fue duda por problemas físicos que hicieron que en la derrota 3-2 ante Uruguay en Montevideo arranque en la banca de suplentes y recién ingrese a los 72 minutos del segundo tiempo.

Ante la Tri, Rodríguez jugó los 90 minutos y fue uno de los responsables de las opciones de gol que crearon los locales, pero que siempre se encontraron con la espectacular respuesta de Hernán Galíndez y de todo el bloque defensivo de los visitantes.

Esta nueva derrota desciende a los ‘cafeteros’ al cuarto lugar en la tabla de posiciones con 19 puntos y un gol diferencia de +5. El tercer lugar ahora es para Ecuador que tiene la misma cantidad de puntos, pero un gol diferencia de +7.

Para los ‘cafeteros’ es la tercera derrota en las actuales eliminatorias, pero la primera que sufre en casa, en donde se mantenía invicta con cuatro triunfos y un solo empate ante Uruguay.

En el Metropolitano cayeron Venezuela (1-0), Brasil (2-1), Argentina (2-1) y Chile (4-0).

Luis Díaz apunta a la corrección

El extremo Luis Díaz aseguró que Colombia debe evaluar y corregir, a nivel individual y grupal, los errores que propiciaron la derrota 0-1 con Ecuador en el estadio Metropolitano.

“Tanto (a nivel) grupal como individual hay que evaluar y hay que corregir“, expresó el extremo del Liverpool al finalizar el encuentro y agregó que el equipo falló en “no concretar el gol”.

El atacante, crítico con la actuación del equipo que dirige Néstor Lorenzo, manifestó que si hubieran metido alguna de la decena de oportunidades que tuvieron “bajo el arco claras, el resultado hubiera sido diferente”.

“Tuvimos muchas chances, si no concretamos el rival nos pega y nos pegó primero (al minuto siete de partido). Eso también fue una falla, no podemos arrancar un partido y que nos metan un gol de esa manera”, concluyó Díaz, que estrelló un balón en el palo en el primer tiempo y no tuvo su mejor noche en Barranquilla.

James se mostró molesto

“Queríamos ganar los 6 puntos. En Uruguay se nos fue el partido al final. Hoy, por una huevonada, en el primer tiempo. Es un gol que no nos deben hacer empezando”, declaró molesto el actual jugador del Rayo Vallecano de España.

Mencionó que una situación similar se vivió ante Bolivia en la derrota 1-0 en el Municipal de El Alto, en un encuentro en el que no aprovecharon las opciones de gol creadas.

“En Bolivia también perdemos el partido por no hacer los goles. Si no los haces, pues pierdes los partidos”, agregó el veterano mediocampistas.

