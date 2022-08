Jaime Estrada podrá regresar a la FEF por orden del TAS

Jaime Estrada cuando eta vicepresidente de la FEF. Foto: Archivo/El Comercio

Redacción Bendito Fútbol (I)

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ordenó la reincorporación Jaime Estrada como miembro del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y de su Comité Ejecutivo.

Tras casi dos años de estar marginado de las esferas dirigenciales del ente rector del fútbol ecuatoriano, el expresidente del Manta FC volverá. La noticia le llega en medio de su campaña por la alcaldía de la ciudad homónima.



Este martes 9 de agosto de 2022, la FEF anunció que recibió la decisión del TAS donde se solicitaba que se reincorpore al funcionario y se restablezcan sus condiciones. Él había sido suspendido y luego imposibilitado de retornar.



Ante la orden del máximo organismo de resolución de conflictos a nivel del deporte, la institución deberá acatar la disposición. A pesar de ello, se solicitará que se exponga los argumentos y fundamentos que validaron el dictamen en contra de sus intereses.



A diferencia de la Federación, Jaime Estrada aún no se ha pronunciado sobre el veredicto a su favor.

¿Por qué se fue Jaime Estrada?

En 2020, Estrada fue sancionado y separado de sus funciones en la FEF después de una convulsión interna. En aquellos tiempos ocupaba el cargo de vicepresidente y había llegado junto con Francisco Egas, a quien intentó arrebatarle la función principal.



En abril de dicho año se había convocado a una asamblea extraordinaria para decidir el futuro de la organización. Allí participaron miembros de la LigaPro y Segunda Categoría. Aunque se fijó al manabita como máximo dirigente, la decisión no fue legitimada y Egas se aferró al cargo.



Tras los hechos suscitados y elevados a mayores instancias, una suspensión llegó de la mano de la Conmebol y también aplicó a otros funcionarios. Amilcar Mantilla, Carlos Galarza, Vicente Murillo, Édison Ugalde y Alfonso Murillo recibieron un castigo al participar en el golpe, sin embargo luego retornaron.



Aunque en septiembre de 2021, la Conmebol levantó su sanción tras una apelación, el directivo no fue reintegrado. Carlos Manzur, quien originalmente lo sustituyó, fue quien permaneció en la vicepresidencia. En su momento, este último manifestó que a pesar del dictamen de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Estrada no podía ejercer sus funciones.