¿A qué hora juega Independiente del Valle con Tolima en la vuelta de Libertadores?

Independiente del Valle cerrará su serie en octavos de final de la Copa Libertadores en su partido de vuelta ante Deportes Tolima. El equipo rayado venció por 0-1 en la ida en Ibagué, Colombia, y definirá su pase hacia la siguiente ronda durante este martes 25 de agosto del 2026.

El partido de ida entre Independiente del Valle y Deportes Tolima en Copa Libertadores

El primer compromiso entre Independiente del Valle y Deportes Tolima estaba pactado para el martes 11 de agosto del 2026. Este, sin embargo, fue postergado debido a un terremoto de magnitud 7,4 que afectó Colombia un día antes, por lo que se movió el cotejo al 18 de agosto.

El cotejo de ida se celebró en Ibagué y dejó a los rayados como vencedores por un marcador de 0-1. Arón Rodríguez fue el encargado de darle la victoria al conjunto negriazul después de una asistencia de Emerson Pata.

Con la ventaja en el compromiso de ida, los rayados jugarán la revancha en su estadio, en el Valle de los Sueños. Para el nuevo cotejo, la escuadra arriba con una seguidilla de victorias y busca conseguir la decimosexta al hilo.

Independiente del Valle busca ser el segundo ecuatoriano en cuartos de final

En el partido frente a Deportes Tolima, Independiente del Valle tiene la oportunidad de convertirse en el segundo equipo ecuatoriano en cuartos de final de la presente edición de la Copa Libertadores. Antes, Liga de Quito se clasificó a la nueva ronda.

Los albos dejaron en el camino a Mirassol tras vencer en la tanda de penales en el cotejo de revancha. Previamente había igualado por 1-1 en Brasil. En el partido en Quito, las escuadras igualaron sin goles y se dio la definición desde los 12 pasos.

Dada la postergación del choque de ida entre Tolima e Independiente, este es el único partido que resta por jugarse de los octavos de final. En caso de clasificarse, el elenco ecuatoriano se enfrentará a Flamengo, que eliminó a Cruzeiro.

En la próximo ronda, Liga de Quito se medirá a Palmeiras de Brasil. Los cruces restantes son entre Estudiantes de La Plata y Corinthians y Fluminense y Platense.

Hora y fecha para Independiente del Valle vs. Deportes Tolima

Vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Fecha: martes 25 de agosto del 2026.

Hora: 19:30.

Estadio: Independiente del Valle.

Árbitro: Darío Herrera, de Argentina

VAR: Hernán Mastrángelo, de Argentina

Marcador parcial: 1-0 para Independiente del Valle