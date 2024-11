Independiente del Valle jugó su primera temporada en la Serie A de Ecuador en el 2010. Dese ese año su crecimiento ha sido notable y luego de 14 años está consolidado como una de las instituciones más destacadas del país.

La base del crecimiento de Independiente del Valle está dado por su fuerte organización institucional, la formación de jugadores, venta de los mismos y por los títulos nacionales e internacionales que fue aglutinando con el pasar de los años.

El primer título en su hoja de vida fue el de la Copa Sudamericana de 2019. En la final única jugada en Asunción, Paraguay, ante Colón de Santa Fe, ganaron por 3-1 para inaugurar la seguidilla de trofeos que sumaron a sus vitrinas.

Luego se sumaron la de la Liga Pro 2021 (vs. Emelec), la Sudamericana (vs. San Paulo) y la Copa Ecuador (vs. 9 de Octubre) de 2022; la Supercopa Ecuador (vs Aucas) y la Recopa Sudamericana (Flamengo) en el 2023.

Todos esos títulos le abrieron un espacio en el país, pero también lo pusieron en el mapa del fútbol sudamericano. En poco tiempo pasó de ser un participante más a competir codo a codo con equipos de mayor trayectoria y tradición.

Incluso se dio el lujo de ganar la Copa Libertadores sub-20 en el 2020 en Asunción. En al final vencieron a River Plate por 2-1. En los argentinos despuntaba un joven Enzo Pérez, campeón del mundo con su país en Catar 2022.

Las derrotas de Independiente del Valle

Sin embargo, IDV tiene prácticamente la misma cantidad de finales perdidas. Suma cuatro en estos años.

Antes de la consagración de 2019, los del Valle perdieron la final de la Copa Libertadores 2016 ante el Atlético Nacional de Colombia por un marcador global de 2-1.

El paraguayo Librado Azcona, los uruguayos Christian Núñez, Emiliano Telechea y Mario Rizotto, más los ecuatorianos Aturo Mina, Luis ‘Kunty’ Caicedo, Jefferson Orejuela, Julio Angulo, Junior Sornoza, Bryan Cabezas, José ‘Tin’ Angulo, Jonathan González, Jonny Uchuari, Miller Castillo, fueron parte de ese plantel.

La segunda final perdida fue la Recopa Sudamericana 2020 ante Flamengo. En la ida empataron 2-2 en el Olímpico Atahualpa y en la revancha perdieron 3-0 en el Maracaná de Río de Janeiro.

Alan Franco y Angelo Preciado, mundialista con la Selección de Ecuador en Catar 2022, integraron ese plantel.

El primer título nacional que perdió fue en la Liga Pro 2023. Fue ante Liga de Quito que ganó 3-1 en los lanzamientos penales. La ida se cerró con un 0-0 y la vuelta con un dramático y disputado 1-1.

Moisés Ramírez, Jhoanner Chávez, Kendry Páez, Joao Ortiz, Jordy Alcívar, Junior Sornoza, Beder Caicedo, Alexis Villa, Patrickson Delgado y Yaimar Medina, seleccionados nacionales, estaban en el equipo.

La última final perdida fue de la Copa Ecuador 2024. En el mismo Rodrigo Paz Delgado cayó 0-1 ante El Nacional.

