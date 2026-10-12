¿Macará puede impedir que Independiente del Valle sea campeón?

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Independiente del Valle afrontará este sábado 17 de octubre uno de los partidos más importantes de su temporada. El equipo dirigido por Joaquín Papa visitará a Macará en el estadio Bellavista de Ambato, desde las 14:00, por la tercera jornada del hexagonal final del campeonato ecuatoriano. El encuentro puede marcar un momento determinante en la disputa por el título nacional.

La diferencia entre ambos equipos en la tabla de posiciones, el calendario restante y un partido pendiente del conjunto de Sangolquí configuran un escenario particular. Aunque todavía quedan varias jornadas por disputarse, las matemáticas permiten establecer qué necesita el líder para proclamarse campeón de Ecuador y qué resultados podrían aplazar su celebración.

¿Qué necesita Independiente del Valle ante Macará para ser campeón?

Independiente del Valle depende exclusivamente de una victoria sobre Macará para conquistar el campeonato ecuatoriano de 2026. Los ‘rayados’ acumulan 77 puntos, mientras que el conjunto ambateño ocupa el segundo lugar con 57 unidades. La diferencia actual es de 20 puntos.

Si el equipo de Joaquín Papa gana en Ambato, alcanzará las 80 unidades y ampliará su ventaja a 23 puntos. En ese escenario, Macará permanecerá con 57 y tendrá únicamente siete compromisos por disputar.

Esto significa que los ambateños podrán sumar un máximo de 21 puntos adicionales y llegar, en el mejor de los casos, a 78. Por tanto, Independiente del Valle será matemáticamente inalcanzable y asegurará el título nacional sin depender de otros resultados.

La consagración llegaría con siete jornadas del hexagonal todavía pendientes, además de un encuentro aplazado para el líder.

¿Cómo influye el partido pendiente de Independiente del Valle?

Uno de los aspectos particulares de esta definición es que Independiente del Valle tiene un encuentro menos que sus principales perseguidores.

El compromiso pendiente corresponde a la primera fecha del hexagonal, cuando debía enfrentar a Barcelona SC. El partido fue aplazado debido a la convocatoria de varios futbolistas del conjunto de Sangolquí a la selección ecuatoriana.

Sin embargo, ese encuentro no representa un obstáculo para una eventual coronación anticipada. La razón es que los 80 puntos que alcanzaría con una victoria sobre Macará superarían el máximo matemático de su perseguidor.

El partido aplazado constituye, además, una oportunidad adicional para incrementar su puntuación final, independientemente de cuándo asegure el campeonato.

¿Qué ocurre si Independiente del Valle empata o pierde?

Una igualdad en el Bellavista dejaría a Independiente del Valle con 78 puntos y a Macará con 58. La distancia permanecería en 20 unidades, mientras que los ambateños todavía podrían sumar 21 puntos en las siete fechas restantes.

En consecuencia, el empate no sería suficiente para asegurar matemáticamente el título, aunque mantendría al líder en una posición favorable.

Si Macará consigue la victoria, llegará a 60 unidades y reducirá la diferencia a 17 puntos. Con 21 todavía disponibles, conservaría posibilidades matemáticas de alcanzar al conjunto de Sangolquí.

En ambos escenarios, los ‘rayados’ tendrían que esperar otra jornada para intentar concretar su coronación.

La remontada ante Aucas acercó el bicampeonato

La posibilidad de conquistar anticipadamente el título tomó fuerza después de la victoria por 2-1 sobre Aucas, el sábado 10 de octubre.

El conjunto oriental abrió el marcador mediante Piero Guzmán, pero Independiente del Valle reaccionó en el segundo tiempo con anotaciones de Hugo Quintana y Steven Góngora.

El 11 de octubre, EL COMERCIO detalló cómo aquella remontada permitió a los ‘rayados’ alcanzar los 77 puntos y acercarse a su primer bicampeonato nacional.

El equipo de Joaquín Papa busca conquistar su tercera corona del campeonato ecuatoriano, después de los títulos obtenidos en 2021 y 2025.

La siguiente cita será en Ambato, donde Macará intentará prolongar la disputa matemática por el campeonato y Independiente del Valle tendrá la posibilidad de celebrar una nueva estrella fuera de casa.

Preguntas frecuentes sobre Independiente del Valle y sus posibilidades de ser campeón ecuatoriano en 2026:

❓ ¿Qué necesita Independiente del Valle para ser campeón ecuatoriano de 2026? Independiente del Valle será campeón del fútbol ecuatoriano si derrota a Macará el sábado 17 de octubre de 2026.

El conjunto dirigido por Joaquín Papa suma 77 puntos y mantiene una ventaja de 20 unidades sobre Macará, que tiene 57. Una victoria permitiría a los ‘rayados’ alcanzar 80 puntos y volverse matemáticamente inalcanzables, debido a que su perseguidor solo podría llegar a un máximo de 78 unidades. ❓ ¿Cuándo y a qué hora juegan Independiente del Valle vs. Macará? Independiente del Valle visitará a Macará el sábado 17 de octubre de 2026, a las 14:00, por la tercera jornada del hexagonal final del campeonato ecuatoriano.

El encuentro se disputará en el estadio Bellavista de Ambato. Una victoria del equipo de Sangolquí le permitiría conquistar anticipadamente su tercer título nacional, después de los obtenidos en 2021 y 2025. ❓ ¿Qué pasa si Independiente del Valle empata o pierde contra Macará? Independiente del Valle no podrá asegurar matemáticamente el título en esta jornada si empata o pierde frente a Macará.

Con un empate, los ‘rayados’ llegarían a 78 puntos y Macará a 58, por lo que el conjunto ambateño todavía podría alcanzar 79 unidades. Si Macará gana, sumaría 60 puntos y reduciría la diferencia a 17, manteniendo posibilidades matemáticas de disputar el campeonato. ❓ ¿Por qué Independiente del Valle tiene un partido pendiente en el hexagonal final? Independiente del Valle tiene pendiente su encuentro contra Barcelona SC, correspondiente a la primera jornada del hexagonal, debido a la convocatoria de varios futbolistas a la Selección de Ecuador.

El aplazamiento no impide que el conjunto de Sangolquí pueda proclamarse campeón anticipadamente. Si derrota a Macará, sus 80 puntos superarán el máximo que puede alcanzar su perseguidor, independientemente de cuándo se dispute el partido pendiente. ❓ ¿Cuántos títulos ecuatorianos tiene Independiente del Valle y cuándo podría conseguir el tercero? Independiente del Valle ha conquistado dos campeonatos ecuatorianos, en 2021 y 2025, y podría obtener su tercera estrella el sábado 17 de octubre de 2026.

El equipo de Joaquín Papa busca conseguir el primer bicampeonato de su historia. La victoria por 2-1 sobre Aucas, con goles de Hugo Quintana y Steven Góngora, le permitió alcanzar 77 puntos y quedar a un triunfo de asegurar matemáticamente el título nacional.

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