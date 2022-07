Un hincha conoció a su portero favorito Hernán Galíndez

Estos son los guantes que Hernán Galíndez regaló a un hincha en el estadio del Aucas. Foto: Twitter @AndyMoralesD

Redacción Bendito Fútbol (I)

En el partido entre Sociedad Deportiva Aucas e Independiente del Valle se vivió una historia conmovedora que tuvo como protagonistas al portero Hernán Galíndez y a un fanático que conoció a su jugador favorito.

En el estado Gonzalo Pozo se pudo observar a un niño con un cartel en favor de su arquero favorito. El hincha y su familia viajaron desde New York, Estados Unidos, para ver al golero que milita en el equipo oriental.



El fanático tenía un cartel entre sus manos que decía “Galíndez, mi arquero favorito. Jacobo, tu fan por siempre”. Al final del cartel en letras chiquitas se leía “vine desde New York para conocerte”.



Pese a que el guardameta Hernán Galíndez fue uno de los refuerzos estrella del ‘Ídolo del Pueblo’, ante IDV no vio actividad ya el otro portero Damián Frascarelli arrancó de titular.



Sin embargo, el fanático se llevó un mejor regalo porque el portero de la Selección de Ecuador le firmó unos guantes al hincha.



“Para Jacob con cariño, Hernán Galíndez #12”, se aprecia en una foto que tomó la periodista Andrea Morales para Direct Fútbol.



Además, al finalizar el compromiso, Galíndez le regaló sus propios guantes.

Jacob llegó de EEUU para ver a su ídolo, Hernán Galíndez. Le pidió que le firme sus guantes, él le cumplió su sueño y además le regaló sus guantes al final del cotejo #Aucas 🆚 #IDV. ¡Lindo gesto del portero!

.@directfutbolec pic.twitter.com/2I47ItWkxc — Andrea Morales (@AndyMoralesD) July 24, 2022

Nuevo líder de LigaPro

Aucas jugaba ante Independiente del Valle por el primer lugar de la segunda etapa de LigaPro. El equipo oriental no le ganaba a IDV desde 2019, pero eso se rompió en la tercera fecha.



El equipo oriental goleó 5-0 a los actuales campeones del campeonato nacional. Robert Ordóñez (4’), Jhonny Quiñónez (74’), Carlos Cuero (84’), Juan Tévez (90+7’) y Vicente Ortiz (90+11’) fueron los goleadores del encuentro.



Actualmente, el ‘Ídolo del Pueblo’ está primero con siete puntos. Además, lleva siete goles a favor y ninguno en contra.



El próximo partido de Aucas será en Copa Ecuador ante Emelec, en el estadio George Capwell. El cotejo se jugará el martes 26 de julio a las 19:00 horas. ¿Será que Hernán Galíndez juega ese cotejo como titular?