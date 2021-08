Gustavo Alfaro: La ausencia de Byron Castillo en la selección no es un tema deportivo

Redacción Bendito Fútbol

Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección ecuatoriana, aseguró que sí deseaba contar con el lateral Byron Castillo desde que realizó su primera convocatoria para las eliminatorias a la Copa Mundial de Catar 2022. El jugador no ha sido incorporado en los llamados de la Tri por supuestos problemas en su documentación.

El futbolista de Barcelona SC está inscrito en la LigaPro y torneos internacionales como la Copa Libertadores como futbolista ecuatoriano. Un dictamen de la justicia también determinó que Castillo había nacido en Playas, Ecuador.

No obstante, Alfaro extendió su consulta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que ha preferido no arriesgarse con un posible llamado del lateral por una posible pérdida de puntos en los clasificatorios sudamericanos. En 2015, Emelec rescindió el contrato con Castillo por irregularidades en su documentación y en 2019 la propia Federación abrió una investigación al respecto.

El DT de la Tricolor aseguró que no desea exponer al futbolista ni a su familia y ejemplificó los casos de los argentino-ecuatorianos Hernán Galíndez y Damián Díaz. En ambos, el entrenador solicitó a la FEF que se evalúe si era posible su convocatoria.

“Es un tema que hay que tratarlo con mucho respeto porque tiene una famila. Es un chico que tiene un montón de ilusiones. No son cuestiones deportivas. Cuando llegué a Ecuador averigué su situación y yo no soy abogado. No tengo conocimiento. Si estoy al tanto de cómo marchan las cosas con él y otro jugador que tiene otro problema judicial en el medio. No voy a dar más detalles que eso”, aclaró Alfaro.

El entrenador añadió que agotará todas las instancias y exigir explicaciones de por qué no puede ser llamado Castillo. “Son cuestiones más legales que deportivas y yo debo ser respetuoso“.

Alfaro no contará con Byron Castillo en los partidos de las eliminatorias a la Copa Mundial de Catar 2022 que se disputarán en septiembre. Ecuador afrontará una triple fecha frente a Paraguay, Chile y Uruguay.