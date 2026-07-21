Ya puedes votar por el mejor gol del Mundial 2026: conoce los 12 candidatos

12 goles compiten por ser elegidos como el mejor gol mundial 2026, y las votaciones ya están abiertas. Los aficionados al fútbol podrán elegir su anotación favorita entre el 20 y el 27 de julio.

La emocionante final del Mundial

El Mundial concluyó el 19 de julio con la victoria de España por 1-0 sobre Argentina, en una final disputada en Nueva Jersey que se definió en la prórroga. Este resultado dejó a muchos aficionados con emociones encontradas.

Los 12 mejores goles

Elijah Just: Juego combinativo. Los neozelandeses Elijah Just y Chris Wood demostraron una conexión letal en una jugada colectiva ejecutada con gran precisión.

Juego combinativo. Los neozelandeses y demostraron una conexión letal en una jugada colectiva ejecutada con gran precisión. Kylian Mbappé: Mbappé y la Copa Mundial. La estrella de Francia sacó un potente remate ante Senegal para firmar una de las mejores anotaciones del torneo.

Mbappé y la Copa Mundial. La estrella de Francia sacó un potente remate ante Senegal para firmar una de las mejores anotaciones del torneo. Lionel Messi: El mago aparece. El capitán de Argentina marcó un gol al ángulo tras una asistencia de Rodrigo De Paul.

El mago aparece. El capitán de Argentina marcó un gol al ángulo tras una asistencia de Wilson Isidor: Potencia y precisión. El delantero de Haití conectó uno de los disparos más limpios y espectaculares de todo el campeonato.

Potencia y precisión. El delantero de Haití conectó uno de los disparos más limpios y espectaculares de todo el campeonato. Kerim Alajbegović: Golazo de un adolescente. El prodigio bosnio, de 18 años, dejó atrás a dos defensores antes de definir con un remate imparable desde el borde del área.

Golazo de un adolescente. El prodigio bosnio, de 18 años, dejó atrás a dos defensores antes de definir con un remate imparable desde el borde del área. Daizen Maeda: Combinación excepcional. Gracias a una sucesión de pases precisos y grandes movimientos colectivos, Japón firmó uno de los mejores goles del Mundial.

Combinación excepcional. Gracias a una sucesión de pases precisos y grandes movimientos colectivos, Japón firmó uno de los mejores goles del Mundial. Eldor Shomurodov: Pase en profundidad milimétrico. Una jugada elaborada con precisión culminó en un gol definido con delicadeza, el momento más destacado del debut de Uzbekistán en una Copa Mundial de la FIFA.

Pase en profundidad milimétrico. Una jugada elaborada con precisión culminó en un gol definido con delicadeza, el momento más destacado del debut de Uzbekistán en una Sidny Lopes Cabral: El golazo del Tiburón. Un espectacular remate a la escuadra desde el borde del área sorprendió a los campeones del mundo durante la prórroga.

El golazo del Tiburón. Un espectacular remate a la escuadra desde el borde del área sorprendió a los campeones del mundo durante la prórroga. Erling Haaland: Una flecha de Erling. La figura de Noruega sentenció el duelo ante Brasil con un potente y preciso disparo desde fuera del área.

Una flecha de Erling. La figura de sentenció el duelo ante Brasil con un potente y preciso disparo desde fuera del área. Julián Álvarez: A la escuadra. Un remate milimétrico desde el borde del área dio tranquilidad a Argentina durante la prórroga frente a una Suiza que jugaba con diez futbolistas.

A la escuadra. Un remate milimétrico desde el borde del área dio tranquilidad a Argentina durante la prórroga frente a una Suiza que jugaba con diez futbolistas. Jude Bellingham: La clase de Bellingham . Tras arrancar desde su propio campo, superar a su marcador con un par de amagues y definir con precisión, la figura inglesa aseguró el tercer puesto para los Tres Leones.

La clase de . Tras arrancar desde su propio campo, superar a su marcador con un par de amagues y definir con precisión, la figura inglesa aseguró el tercer puesto para los Tres Leones. Ferran Torres: El gol del título. La inteligente asistencia de Nico Williams y la contundente definición de Ferran Torres rompieron la resistencia argentina y sellaron la segunda corona mundial para España.

¿Dónde votar para el mejor gol?

La FIFA abrió las votaciones hasta el 27 de julio. Aquí puedes votar: play.fifa.com/gott/

La celebración de España

La plaza de Cibeles reunió a miles de personas para celebrar el título mundial en un ambiente lleno de emoción, música y unidad. Aficionados y jugadores compartieron una fiesta inolvidable con cánticos, actuaciones, homenajes y momentos simbólicos que transformaron la celebración en una experiencia colectiva para todo el país.

El regreso de Argentina

Parte del plantel argentino regresó a Buenos Aires tras perder la final del Mundial 2026 ante España. Sin Lionel Messi, jugadores y cuerpo técnico fueron recibidos con honores en Ezeiza. Mientras tanto, miles de hinchas expresaron su apoyo y agradecimiento por la campaña que dejó a la selección a un paso del bicampeonato.