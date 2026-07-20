Messi se fue del Mundial con récords históricos pese a perder la final

Lionel Messi dejó el Mundial de 2026 como subcampeón tras la derrota de Argentina frente a España. El argentino, sin embargo, se marchó con récords históricos a nivel de asistencias, participaciones y goles con su país.

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Lionel Messi, el que más ha asistido y ha jugado en Mundiales

En la Copa del Mundo de 2026, Lionel Messi consiguió llegar a la final del certamen y anotó con su equipo en todos los partidos hasta los octavos de final. Pese a que no anotó en los siguientes compromisos, sí participó en acciones que terminaron en gol.

A nivel global, en el torneo, Messi brindó asistió a un compañero en cuatro oportunidades. Una frente a Egipto, otra ante Suiza y dos contra Inglaterra. Con tal cantidad de pases que finalizaron en gol, ‘Lio’ alcanzó las 12 asistencias en Mundiales, más que ningún otro futbolista en la historia.

El delantero también se hizo con el título de mayor cantidad de Copas del Mundo jugados al llegar a seis, junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. Sin embargo, el argentino se convirtió en el futbolista con más partidos en tales torneos al acumular 34.

Otros récords de Lionel Messi en el Mundial

Al llegar a la final, Messi consiguió jugar su tercer partido de tal índole en el certamen. Antes, solo dos futbolistas habían hecho algo similar, Cafú y Lothar Matthäus.

Gracias a marcar en seis cotejos seguidos, desde la fase de grupos hasta cuartos de final, y a también haberlo hecho desde los cuartos hasta la final en 2022, consiguió ser el futbolista con más partidos consecutivos con gol en Mundiales.

En la fase grupos hizo un ‘hat-trick’ frente a Austria. Aquello lo convirtió en el futbolista más longevo en lograr algo así en el campeonato. Además, también es el mayor de toda su selección en anotar en el torneo.

Otros de sus logros fueron, el de más contribuciones de gol en Mundiales (31) y más penales fallados (5). Además, es quien más choque suma como capitán (26).,

Dos récords que se le escaparon a Lionel Messi

Lionel Messi persiguió otros dos récords durante el Mundial y consiguió sostenerlos hasta las semifinales. Fue el segundo máximo goleador del torneo con 8 goles; estaba igualado en la tabla con Kylian Mbappé de Francia, quien superó con un doblete en el partido por el tercer puesto.

Hasta los últimos dos tantos del francés, Messi también era el máximo goleador histórico de Mundiales. El delantero europeo le quitó el puesto al llegar a 21, mientras que el argentino se quedó con 20.