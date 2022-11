Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué durante el partido de la jornada 12 de LaLiga entre Valencia CF y FC Barcelona el 29 de octubre del 2022. Foto: EFE

Agencia EFE y Red. Deportes

El central del Barcelona Gerard Piqué anunció su retirada del fútbol y que el partido del sábado 5 de noviembre del 2022, ante el Almería, será el último encuentro que dispute en el Camp Nou según el emotivo video publicado en sus redes sociales este 3 de noviembre del 2022.

"Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Bara a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo", afirma Piqué en el vídeo titulado Culers, os tengo que contar una cosa.

En el vídeo, Piqué subrayó que, después de su paso por el Bara, no jugará en ningún otro club. "He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Bara no habría ningún otro equipo. Y así será", señaló.

Piqué, de 35 años, pondrá fin, así, a 14 temporadas en el primer equipo del FC Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-09 procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004.

Piqué fue campeón del mundo con la selección de España en el 2010.

Además, con el Barcelona ganó tres veces el Mundial de Clubes, cuatro veces la Champions League y logró el título de la Liga española en ocho ocasiones, entre otros títulos que alcanzó con el elenco catalán.

En los últimos meses no ha dejado de estar en la palestra pública por la separación de la cantante Shakira.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Gerard Piqué visitó a Shakira en su casa

Medios internacionales captaron a Gerard Piqué en la puerta de la casa de su expareja, Shakira. Todo parece indicar que el futbolista ha declarado una tregua por los difíciles momentos que está pasando la mamá de sus hijos.

Según varios paparazis, Gerard Piqué llegó en un auto plateado con una maleta que dejó en el lugar.

Piqué llegó hasta la residencia de Shakira para conocer los detalles de salud de William Mebarack, padre de la cantante.

A pesar de la insistencia de los periodistas, Gerard Piqué se negó a responder las preguntas, incluyendo las relacionadas con Monotonía, el nuevo tema de Shakira.

Los medios españoles aseguran que la visita de Piqué fue muy rápida y que este nuevo episodio entre el futbolista y Shakira tiene muy afectada a Clara Chía, la nueva pareja del futbolista.

Piqué con la camiseta del FC Barcelona. Foto: EFE

