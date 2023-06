¿Qué pasa con el futbolista Byron Castillo?

Byron Castillo, jugador del León de México y de la Tri. Foto: Facebook Barcelona Sporting Club

Ecuador tiene una sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) de -3 puntos y una multa económica a la FEF en relación al caso del jugador Byron Castillo.



Castillo, acusado por las federaciones de Chile y Perú de falsificar sus documentos de identidad, quedó fuera de la nómina de Ecuador del Mundial Qatar 2022 y no fue tomado en cuenta para las fechas FIFA de marzo y junio de 2023.



Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, comentó el 13 de junio del 2023 que "no ha pasado absolutamente nada nuevo" en este caso, mismo que ahora está en manos de un estudio jurídico de Suiza que lleva adelante los "recursos de nulidad" que presentaron ante un tribunal ordinario, tanto la FEF como Byron Castillo. Lo hizo en una entrevista con radio La Redonda.



"Se ha presentado el recurso de nulidad, tanto de la FEF como el de Byron (Castillo). Estamos en la etapa de notificaciones y esperando fechas de audiencia para obtener una resolución", dijo Andrés Holguín.



Andrés Holguín comentó que "si todo sale" conforme lo han planificado, el tribunal ordinario fallará a favor de la FEF y Byron Castillo, aunque no se tiene una fecha clara para recibir esta decisión.

FIFA y Byron Castillo

"Si todo sale como queremos, la FIFA recibirá la notificación para que le restituya a la selección de Ecuador los 3 puntos, eliminar la sanción económica en contra de la FEF, anular sanción del TAS y Byron Castillo podrá ser convocado a la selección nacional", explicó.



Andrés Holguín reiteró que a Byron Castillo no se lo debe descartar de la selección nacional. "En lo absoluto hay que descartar a Byron Castillo como jugador de selección", enfatizó.

El futbolista milita en el León de México.

¿Cómo sancionó el TAS a la FEF?

En 8 de noviembre de 2023 el TAS sancionó a la FEF con la pérdida de tres puntos para las eliminatorias al Mundial 2026 y una multa económica de 100 000 francos suizos.



Por este motivo Byron Castillo quedó fuera de la nómina de la selección de Ecuador para el Mundial Qatar 2022.

