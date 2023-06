Antonio Valencia hace fuerza por Segundo Castillo como DT de Barcelona

Segundo Alejandro Castillo (izq.), DT interino de Barcelona SC. Foto: @BarcelonaSC

Antonio Valencia espera que Segundo Alejandro Castillo se quede como DT de Barcelona SC. Castillo tomó de forma interina el cargo de entrenador del plantel principal tras la salida del argentino Fabián Bustos.

En ese contexto, Antonio Valencia no dejó pasar la oportunidad para apoyarlo y que la directiva amarilla lo confirme como DT principal.



"Hermano que orgulloso me siento, que estás dirigiendo a uno de los mejores equipos de Ecuador, y que tú seas el entrenador Principal. Que todo te vaya bien y siempre coseches éxitos", fue el mensaje que Antonio Valencia le dejó en Twitter a su excompañero en El Nacional y la selección de Ecuador.



Con Castillo como DT interino, Barcelona SC cayó 4-2 en la quinta fecha de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil, mostrando una ligera mejoría que le permitió ir ganando 0-2 al final del primer tiempo, aunque en el segundo se quedaron sin respuesta.



En la LigaPro el debut de Segundo Alejandro Castillo fue con triunfo 1-2 en su visita al Guayaquil City en el estadio Christian Benítez, con lo que Barcelona SC rompió una racha de cuatro partidos sin ganar, entre el torneo nacional y el internacional.



La directiva de Barcelona SC no se ha pronunciado aún sobre el próximo entrenador que tome el cargo para el segundo semestre de 2023.

Antonio Valencia y Segundo Alejandro Castillo

Antonio Valencia y Segundo Alejandro Castillo defendieron la camiseta de El Nacional hasta mediados de 2005, hasta que el primero se marchó al Villarreal de España, como uno de los mejores prospectos del fútbol ecuatoriano en ese año.



En la selección de Ecuador jugaron en el Mundial de Alemania 2006 en donde llegaron a los octavos de final, la mejor performance de la selección absoluta en sus cinco participaciones.



En la Copa América de Venezuela 2007 y Argentina 2011 también compartieron plantel.



Tanto Antonio Valencia como Segundo Alejandro Castillo fueron pilares fundamentales de la selección de Ecuador en las eliminatorias a los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

