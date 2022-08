FIFA resalta el trabajo de Gustavo Alfaro con Ecuador a 100 días del Mundial

El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, da indicaciones a Moisés Caicedo. Foto: Twitter FEF

Redacción Deportes

'De Rafaela a Catar: Gustavo Alfaro, a 100 días de la Copa Mundial' es el título de la entrevista que se publicó en el portal de la FIFA sobre seleccionador de Ecuador este 12 de agosto del 2022.

En el texto se repasa, entre otros aspectos, su carrera como entrenador que inició en su natal Rafaela, su paso por Boca Juniors, el título internacional con Arsenal y el arribo a Ecuador en medio de la pandemia del covid-19 y a 30 días de iniciar la eliminatorias sin tener una base de jugadores para afrontarla.



Pese a su meticulosidad para el trabajo, confesó que no vio "muchos videos" de Catar, el primer rival de la Tri el próximo 20 de noviembre, fecha del partido inaugural.



"Hay tiempo para cada cosa. Catar no va a ser el mismo que yo vi en la Copa de Asia, y Ecuador no va a ser el que jugó con Argentina o Brasil al que es ahora", expresó.

​

Gustavo Alfaro y el análisis de los rivales

Sobre los rivales que tendrá en la máxima competencia de selecciones del mundo, comentó que Catar, Países Bajos y Senegal, son tres equipos con "con similitudes".



Resumió que Catar tiene jugadores jóvenes, pero no está habituado al escenario de las Copas Mundiales, ni con experiencia en ese escenario, como tampoco Ecuador ni Senegal. Senegal es un equipo muy fuerte, muy duro, campeón de África, pero tampoco están en escenarios de disputas de Mundiales a ese nivel. Y Países Bajos es un equipo muy joven: con una realidad muy buena, pero con una generación muy joven.



Considera que Catar es el cuadro que va a "va a llegar más ajustado". ¿La razón? Es el que más tiempo de trabajo tiene y están constantemente jugador partidos amistosos. "Va a ser muy difícil que encuentre un Catar desajustado", confesó



Explicó que el fuerte de Países Bajos es la "tenencia de la pelota", pero que haber enfrentado a Brasil y Argentina, "dos equipos de perfil europeo con talento sudamericano", le da la pauta para inculcar a sus dirigidos hacer un buen partido ante este rival.



Respecto a Senegal, considera que es muy parecido a Ecuador al ser un equipo potente, rápido, fuerte, con líneas cortas, con bloques compactos, con jugadores en ofensiva que marcan una diferencia y dan valor agregado. "Jugar contra Senegal es jugar contra Ecuador", sentenció.