Festejos por la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial dejan dos fallecidos

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Suiza en el tiempo suplementario, estuvo marcada por la tragedia. Al menos dos personas fallecieron entre la noche del sábado 11 y la madrugada del domingo 12 de julio durante los festejos por el triunfo de la ‘Albiceleste’.

Además de las víctimas mortales, varias personas tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencia en distintos puntos del país.

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Un hombre murió de un infarto en Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires, un hombre de 51 años falleció tras sufrir un infarto mientras seguía el encuentro entre Argentina y Suiza.

El servicio público de emergencias del Gobierno de la Ciudad informó que, además, al menos seis personas fueron asistidas por distintas afecciones relacionadas con los festejos y posteriormente trasladadas a centros de salud.

Según las autoridades, todas ellas se encuentran fuera de peligro.

Un joven fue asesinado durante los festejos en Córdoba

El hecho más violento ocurrió en San Francisco, provincia de Córdoba.

Un joven de 20 años recibió tres disparos por la espalda mientras cientos de personas celebraban la clasificación argentina en las calles.

El ataque provocó momentos de pánico entre los asistentes, ya que ocurrió en medio de la multitud.

De acuerdo con el medio argentino Cadena 3, la Fiscalía que investiga el caso informó que el agresor escapó aprovechando la confusión y que no hubo otras personas heridas.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas.

Las autoridades también señalaron que la víctima había recuperado su libertad de manera condicional pocos días antes, mientras cumplía una condena por robo calificado.

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Incidentes cerca del Obelisco

Los festejos también dejaron momentos de tensión en el centro de Buenos Aires.

En las inmediaciones del Obelisco, donde miles de hinchas se reunieron para celebrar la clasificación, la Policía de la Ciudad intervino para dispersar a un grupo de personas que permanecía en el lugar durante la madrugada.

Para controlar la situación, los agentes desplegaron efectivos de infantería e hicieron uso de balas de goma sobre la avenida 9 de Julio.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

Tras eliminar a Suiza, la selección dirigida por Lionel Scaloni disputará las semifinales del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

El encuentro se jugará el miércoles 15 de julio, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El partido reeditará una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial, marcada por los enfrentamientos entre ambas selecciones en los Mundiales y por el contexto histórico derivado del conflicto de las islas Malvinas.

Con información de Agencia EFE.