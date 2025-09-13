Deportivo Quito goleó este sábado 13 de septiembre de 2025 a Exapromo Costa por 5-0 en el estadio Jocay de Manta por la ida de los 32avos de final del Torneo de Ascenso Nacional.

Willian Ocles (2), Washington Jaramillo, Joel Almache y Piero Guzmán marcaron para el Deportivo Quito ante un disminuido Exapromo Costa. La revancha está programada para el sábado 20 en el Olímpico Atahualpa desde las 18:00.

Más noticias:

Exapromo Costa vs. Deportivo Quito en el Jocay

Exapormo Costa y el Deportivo Quito se enfrentarán en el estadio Jocay de Manta. Este juego se vio empañado desde el miércoles 11 por un ataque armado en el que fallecieron dos de los jugadores de los mantenses.

La masacre se registró en un hostal de la localidad. Ese mismo día murió Maicol Valencia y dos días después Leandro Yépez. Ambos futbolistas fueron presentados como refuerzos el mismo día de este hecho violento.

Pese a ello, la FEF decidió que el compromiso se cumpla, que no se suspenda y que se cumpla con el calendario que incluye la realización entre este sábado y domingo de otros 31 cotejos más.

Te puede interesar: Deportivo Quito expresa sus condolencias tras la muerte de un jugador de Exapromo en Manta

El ganador de este duelo clasificará a los dieciseisavos de final. Para conocer su rival y el camino que seguirá para intentar conseguir uno de los dos cupos disponibles para la Serie B, se realizará un nuevo sorteo el domingo 5 de octubre.

En Exapromo Costa destaca el nombre de Geovanny Nazareno, campeón de la Serie A con el Quito en 2008, con Barcelona SC en 2012 y con Delfín en 2019. Además, fue seleccionado de Ecuador en las eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010 y en la Copa América Argentina 2011.

Por su parte, la ‘AKD’ se reforzó con el defensa Éder Arroyo, con pasado en Emelec; el también zaguero Kelvis Rivera, con historial en Puerto Quito, Atlético Vinotinto, Patria, Sancor, Cuenca Juniors y Deportivo Meridiano; y el volante Leider Mina, que defendió las camisetas de AV25 y Espoli.

🔴 (En vivo) Exapromo Costa vs. Deportivo Quito

Información externa: Segunda Categoría de Ecuador

D-bate: