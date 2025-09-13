Deportivo Quito goleó este sábado 13 de septiembre de 2025 a Exapromo Costa por 5-0 en el estadio Jocay de Manta por la ida de los 32avos de final del Torneo de Ascenso Nacional.
Willian Ocles (2), Washington Jaramillo, Joel Almache y Piero Guzmán marcaron para el Deportivo Quito ante un disminuido Exapromo Costa. La revancha está programada para el sábado 20 en el Olímpico Atahualpa desde las 18:00.
Más noticias:
Exapormo Costa y el Deportivo Quito se enfrentarán en el estadio Jocay de Manta. Este juego se vio empañado desde el miércoles 11 por un ataque armado en el que fallecieron dos de los jugadores de los mantenses.
La masacre se registró en un hostal de la localidad. Ese mismo día murió Maicol Valencia y dos días después Leandro Yépez. Ambos futbolistas fueron presentados como refuerzos el mismo día de este hecho violento.
Pese a ello, la FEF decidió que el compromiso se cumpla, que no se suspenda y que se cumpla con el calendario que incluye la realización entre este sábado y domingo de otros 31 cotejos más.
El ganador de este duelo clasificará a los dieciseisavos de final. Para conocer su rival y el camino que seguirá para intentar conseguir uno de los dos cupos disponibles para la Serie B, se realizará un nuevo sorteo el domingo 5 de octubre.
En Exapromo Costa destaca el nombre de Geovanny Nazareno, campeón de la Serie A con el Quito en 2008, con Barcelona SC en 2012 y con Delfín en 2019. Además, fue seleccionado de Ecuador en las eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010 y en la Copa América Argentina 2011.
Por su parte, la ‘AKD’ se reforzó con el defensa Éder Arroyo, con pasado en Emelec; el también zaguero Kelvis Rivera, con historial en Puerto Quito, Atlético Vinotinto, Patria, Sancor, Cuenca Juniors y Deportivo Meridiano; y el volante Leider Mina, que defendió las camisetas de AV25 y Espoli.
D-bate:
-
PT
Arranca el partido entre Exapromo Costa y Deportivo Quito por los 32avos de final del ascenso nacional. En la previa hubo un minuto de silencio por el fallecimiento de los jugadores del equipo local Maicol Valencia y Leandro Yépez.
-
PREVIA
Alineación del Deportivo Quito:
Darío Lajones; Jairo López, Mateo Del Pino, Washington Jaramillo y Kevin Oñate; Joel Ordóñez, Jefferson Quintanilla, Joel Almache y Piero Guzmán; Anthony Hurtado y Willian Ocles.
DT: Sebastián Blázquez
-
Minuto 5
Primeros minutos de estudio en el Jocay. Los locales toman la iniciativa en el ataque.
-
Minuto 10
Goooooooool del Quito. Washington Jaramillo abre el marcador abre el marcador luego del cobro de un tiro de esquina.
-
Minuto 15
El Quito domina la acciones. En el ambiente se vislumbra un nuevo gol de la ‘AKD’.
-
Minuto 20
Dominio total del Quito. Espera en su campo y sale en rápidos contragolpes al arco rival con mucho peligro.
-
Minuto 25
Ocles tuvo la segunda para el Quito, pero se enredó en el área y dejó pasar una nueva oportunidad de ampliar el marcador.
-
Minuto 30
La ‘AKD’ sigue desperdiciando opciones de gol. Otra vez Ocles no definió correctamente ante el arco rival.
-
Minuto 35
Darío Lajones controló un ataque a fondo de Exapromo Costa FC, el primero en los primeros 35 minutos de juego.
-
Minuto 40
Exapromo Costa toma la iniciativa y presiona por el empate por todo el frente de ataque.
-
Minuto 45
Goooooooooool dl Quito. Joel Almache marca la segunda con un golazo. Con dos minutos de adición se cierra el primer tiempo en Manta.
-
ST
Arranca el ST en Manta. Exapromo Costa FC cae 0-2 ante el Deportivo Quito.
-
Minuto 50
La dinámica del juego no cambia. El Quito controla las acciones y Exapromo Costa no encuentra los espacios para el descuento.
-
Minuto 55
Exapromo Costa juega contra el tiempo y sus limitaciones. El Quito apuesta al contragolpe para ampliar el marcador.
-
Minuto 59
Goooooooooool del Quito. Piero Guzmán marca el 0-3 y empieza a asegurar la clasificación de su equipo.
Cambio en el Quito: ingresa Deison Méndez por Jaramillo.
-
Minuto 67
Gooooooooool del Quito. Willian Ocles registra el 0-4 en el marcador.
-
Minuto 69
Goooooooooool del Quito. Ocles anota su doblete y el 0-5 en el marcador. La serie prácticamente está sentenciada.
-
Minuto 85
El Quito domina todas las acciones del juego. Presionan por marcar un nuevo tanto.
-
Minuto 45
Se añaden dos minutos al tiempo reglamentario.