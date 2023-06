Énner Valencia volverá a la Copa Libertadores después de 10 años

Énner Valencia, goleador ecuatoriano. Foto: @SCInternacional

Redacción Bendito Fútbol (D)

El Inter de Porto Alegre le abrió las puertas a Énner Valencia para el segundo semestres de este 2023. Lo trajo desde el Fenerbahçe de Turquía en donde fue el goleador de la última liga local con la abrumadora cantidad de 29 goles.



Ahora en el Inter de Porto Alegre, Énner Valencia jugará el Brasileirão desde la fecha 14, pero también afrontará la Copa Libertadores desde los octavos de final, luego que su nuevo club aseguró su cupo al vencer 3-1 al Deportivo Independiente Medellín de Colombia en el estadio Beira-Rio.

​

Énner Valencia se reencuentra con la Libertadores

Énner Valencia volverá a jugar la Copa Libertadores luego de más de 10 años de no hacerlo.



El 8 de mayo de 2013 fue la última vez que Énner Valencia dijo presente en la Copa Libertadores con los colores de Emelec. Fue en el partido de vuelta de los octavos de final.



Emelec perdió por 2-0 contra Fluminense en el estadio São Januário de Río de Janeiro, con lo que completó el 3-2 en el marcador global en favor de los brasileños.



En esa Copa Libertadores, Énner Valencia fue el delantero titular de Emelec bajo el mando del entrenador argentino-boliviano Gustavo Quinteros.



Jugó siete de los ocho partidos, pero no logró anotar ningún gol, un aspecto que se repitió en las cuatro ediciones que participó.



El debut de Énner Valencia en la Copa Libertadores se dio en la ronda preliminar de 2010 ante Newell’s Old Boys de Argentina. Jorge Sampaoli lo mandó a la cancha como titular.



Según Transfermarkt, Énner Valencia jugó 26 partidos en la Copa Libertadores con la camiseta de Emelec, no anotó y entregó dos asistencias.



Vio dos veces la tarjeta amarilla, no fue expulsado y en cancha sumó 1 466 minutos.

Visita nuestros portales: