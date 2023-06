Énner Valencia, impresionado por recibimiento de hinchas en Brasil

Miles de hinchas recibieron a Énner Valencia en Brasil. Foto: @SCInternacional

Redacción Bendito Fútbol

Énner Valencia estaba contento pero también incrédulo. El delantero tricolor quedó impresionado por el recibimiento de los hinchas de Inter de Porto Alegre. 'No me lo hubiera imaginado", aseguró.

El delantero aterrizó en territorio brasilero, el lunes 26 de junio del 2023, para unirse a su nueva escuadra. Tras no renovar con el Fenerbahce, donde fue figura en la pasada temporada, este recaló en el conjunto colorado a sus 33 años.



La bienvenida que tuvo superó las expectativas y se extendió durante todo el día en la urbe. Desde que pisó el aeropuerto hasta que cerró los eventos, todos los focos y los aficionados estuvieron pendientes de los movimientos del tricolor.



En su presentación, este volvió a interactuar con los hinchas y se mostró anonadado por lo vivido. Allí se mostró conmovido y se extrañó por lo vivido a pesar de las credenciales con las que llegaba.



"Estoy muy emocionado con todo lo que estoy viviendo aquí en el Inter. Espero retribuir todo este cariño con buenos partidos y darle muchas alegrías a la afición", señaló el delantero esmeraldeño.

​Énner Valencia y un día de emociones

En el arribo a la terminal de aviación de Porto Alegre, una masa de hinchas se concentró en los exteriores para recibir al futbolista. Estos entonaron barras, prendieron bengalas y ondearon banderas.



En medio de la concentración multitudinaria, Valencia saludó a simpatizantes y se abrió paso hasta el vehículo que lo debía recibir. Tras abordarlo, los hinchas permanecieron en júbilo en el lugar y este se dirigió hacia las instalaciones del Inter.



El artillero visitó el Estadio Veira-Rio y, además, conoció a su nuevo cuerpo técnico y a los trabajadores del club. Finalmente se dirigió hacia la presentación en la arena Gigantinho.



Los hinchas aguardaron por su salida en el recinto deportivo y su actitud en relación a la que se vivió en el aeropuerto no cambió. Nuevamente había concentrado a una gran cantidad de público. Allí, este se sumó al festejo y con un tambor acompañó los cánticos de la parcialidad. Finalmente, en una rueda de prensa, reiteró y detalló sus sensaciones tras la llegada.



"Ha sido algo impresionante, increíble. Jamás me hubiera imaginado el cariño que está mostrando toda la afición de Inter hacia mí y mi familia. Desde antes que me anunciaran, ya me escribían. Con el arribo al aeropuerto fue un recibimiento que ni soñando lo hubiese tenido. Se vivió una fiesta muy linda y estoy muy contento por eso", concluyó.

