Técnico Universitario dio la segunda sorpresa de los octavos de final de la Copa Ecuador y eliminó en la tanda de penales a Emelec por 3-2. En los 90 minutos empataron 0-0.

Emelec y Técnico Universitario se enfrentaron la noche del domingo 8 de septiembre de 2024 por los octavos de final de la Copa Ecuador. El torneo es organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Más noticias:

El penal definitivo lo falló el joven Diogo Bagüi con los que se sentenció la serie y marcó el final del camino de los azules en la Copa Ecuador, torneo en el que los azules aún no saben lo que es llegar a la gran final.

El rival de Técnico Universitario en los cuartos de final será la Universidad Católica. La fecha será confirmada en los próximos días por la FEF.

Las otras llaves son entre Liga de Quito vs. El Nacional; Mushuc Runa vs. Libertad; y Guayaquil

City vs. Independiente del Valle.

Jugadores de Emelec y Técnico Universitario en los octavos de final de la Copa Ecuador 2024.

Un accidentado Emelec vs. Técnico Universitario

El encuentro entre Emelec y Técnico Universitario se jugó en el estadio George Capwell de Guayaquil, con la presencia de una gran cantidad de hinchas azules que, como es costumbre, acuden en masa a alentar a su equipo.

Cuando se jugaba la primera media hora del compromiso el juez central Álex Cajas lo detuvo por un incendio registrado en el camerino de Técnico Universitario. Esto generó la preocupación en la delegación ambateña.

Paúl Vélez, su entrenador, fue el primero en acudir a ver lo que sucedía y abandonó presuroso la zona técnica, unos segundos después los jugadores del ‘Rodillo rojo’ se acercaron a la puerta central para saber qué sucedía.

La información preliminar indica que una vela encendida fue la causante del incendio. Esto provocó que el fuego reduzca a cenizas algunas de las pertenencias de los integrantes de Técnico.

INCENDIO EN EL CAMERINO DE TÉCNICO UNIVERSITARIO 🔥🇦🇹



➡️La indumentaria y las maletas de 5 jugadores titulares se quemaron



➡️Disponibles camerinos del antiguo Capwell



➡️ Técnico demorará su salida al S.T por la preocupación de sus jugadores #CopaEcuador @ABCDeportivoEc pic.twitter.com/7obFRMahN8 — Jorge Régulo De Mora (@ReguloDe17) September 9, 2024

El segundo tiempo no se reanudó luego de los 15 minutos reglamentarios, sino que se alargó unos minutos porque el cuadro visitante solicitó moverse a otro de los camerinos del Capwell, lo que provocó incertidumbre entre los asistentes al estadio.

Para completar el accidentado desarrollo el juego se detuvo a los tres minutos del segundo tiempo. Esta vez bengalas lanzadas desde la parte exterior fueron las causantes de una nueva interrupción, pero fue por pocos segundos antes que el balón ruede nuevamente.

En el Capwell pasa de todo… cayó (DE LA NADA) una bengala a la cancha. Terrible pic.twitter.com/qPlOuk6on1 — Andrés Illingworth (@aillingworth96) September 9, 2024

Copa Ecuador – octavos de final

Miércoles 21 de agosto

Santa Elena Sumpa 1-2 Universidad Católica

Estadio: Los Chirijos

Martes 27 de agosto

Independiente Juniors 0-1 Mushuc Runa

Estadio: Chillo-Jijón

Miércoles 28 de agosto

18:30 Liga de Quito 1-0 Deportivo Cuenca

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Jueves 29 de agosto

Cuniburo 1-2 Independiente del Valle

Estadio: Olímpico Atahualpa

Martes 3 de septiembre

Deportivo Santo Domingo 2-3 El Nacional

Estadio: Olímpico Etho Vega

Miércoles 4 de septiembre

Aucas 0-1 Libertad

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Sábado 7 de septiembre

Guayaquil City 3-1 Delfín

Estadio: Christian Benítez

Domingo 8 de septiembre

Emelec 0 (2)- (3) 0 Técnico Universitario

Estadio: George Capwell

No te pierdas – El Confesionario con Iván Vallejo