Este jueves 14 de noviembre de 2024, la Selección de Ecuador recibirá a Bolivia en el Estadio Monumental de Guayaquil, en un partido clave por las eliminatorias sudamericanas 2024.

Ecuador, bajo la dirección de Sebastián Beccacece, se enfrenta a un rival históricamente accesible, con la oportunidad de extender su impresionante invicto ante Bolivia en casa.

Más noticias:

El equipo ecuatoriano se mantiene invicto en sus últimos 7 enfrentamientos como local contra la ‘Verde’, con 7 victorias y un empate desde 1993.

A pesar de las ausencias de figuras clave como Moisés Caicedo y Ángelo Preciado, Beccacece confía en la calidad de su plantel, destacando el coraje y la velocidad como sus principales armas.

Ecuador, que ocupa la quinta posición con 13 puntos, buscará una victoria que lo acerque aún más a la zona de clasificación directa al Mundial. Bolivia, por su parte, llega con 12 puntos y se presenta como un rival peligroso, aunque con varias bajas.

El partido, que dará inicio a las 19:00, promete ser electrizante, con un Monumental lleno de hinchas que respaldarán a la Tri en este crucial cotejo.

Además, Ecuador tiene claro su objetivo: terminar el año entre los primeros cuatro de la clasificación para asegurar una plaza directa a la Copa del Mundo.

Con esta victoria, la Selección ecuatoriana podría seguir consolidando su camino hacia el próximo Mundial, con la confianza de mantener su histórica racha invicta en casa.

Los partidos de la fecha 11

Las fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas se realizará entre 14 y 15 de noviembre del 2024.

14 de noviembre del 2024:

Venezuela vs. Brasil 16:00

Paraguay vs. Argentina 18:30

Ecuador vs. Bolivia 19:00

15 de noviembre del 2024:

Uruguay vs. Colombia 19:00

Perú vs. Chile 20:30