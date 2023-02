Ecuador se enfrenta a Uruguay en el Sub 20. ¿Dónde ver el partido?

Vitor Roque anotó los dos goles de Brasil ante Ecuador, en el Sudamericano Sub-20. Foto: FEF

El partido entre las selecciones de Ecuador y Uruguay, en el Sudamericano Sub 20 de Colombia, se jugará este viernes 3 de febrero de 2023 desde las 15:00. El Estadio Metropolitano de Techo, escenario con capacidad para 8.000 espectadores, acogerá este encuentro.



Para la selección de Ecuador este partido resulta clave a la hora de lograr su objetivo de conseguir uno de los cuatro cupos para el Mundial Sub 20 que se jugará en Indonesia entre el 20 de mayo al 11 de junio de 2023.



Ecuador arrancó el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 con derrota 3-1 ante Brasil en el estadio El Campín de Bogotá, resultado que estaba dentro de los cálculos por el potencial que mostrado por los brasileños a lo largo del torneo.



A pesar de poner en el terreno de juego un mejor funcionamiento en la línea ofensiva, Ecuador ante Brasil pagó caro sus constantes errores defensivos con tres goles que aniquilaron sus aspiraciones de arrancar un punto ante su poderoso rival.



Enfrente tendrá a Uruguay, vencedor en la primera jornada de Colombia, que se perfila como otro de los seleccionados que inscribirán su nombre como los clasificados al Mundial Sub 20.



Tanto Ecuador como Uruguay compartieron el Grupo B de la primera fase, ganado por los celestes. En el cierre de esta zona empataron 1-1. Para Ecuador marcó Justin Cuero, el goleador del equipo con dos tantos.



A pesar de ver la cartulina amarilla ante Brasil, el defensa central Garis Mina y el volante de contención Denil Castillo, estarán a disposición, al igual que el resto de sus compañeros están a disposición del cuerpo técnico comandado por Jimmy Bran.



Para este partido la Conmebol designó al portugués Antonio Carvalho como el árbitro central. Sus compatriotas Bruno Alves (línea 1) y Luciano Gomes (2). Los brasileños Bruno Machado (cuarto árbitro) y Rafael Alves (quinto árbitro).

Ecuador vs. Uruguay

Fecha: 3 de febrero

Partido: Uruguay vs. Ecuador

Hora: 15:00

Estadio: Metropolitano de Techo

Ciudad: Bogotá

¿Dónde verlo?

DirecTV

DGO

