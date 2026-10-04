¿Hay que madrugar para ver Ecuador vs. Panamá? Esta es la hora del último partido de La Tri

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La Selección de Ecuador todavía tiene una cita pendiente en Japón. Después de quedarse fuera de la final de la Copa Kirin, La Tri enfrentará a Panamá este lunes 5 de octubre de 2026 en su tercer y último partido de la gira por Asia.

El compromiso se disputará en el Estadio Nacional de Tokio y obligará a los aficionados ecuatorianos a modificar nuevamente su rutina para acompañar al equipo de Marcelo Gallardo. La diferencia horaria entre Ecuador y Japón llevará el encuentro a una franja poco habitual para seguir fútbol internacional desde el país.

Ecuador vs. Panamá ¿a qué hora es el último partido de fútbol de La Tri?

Sí, habrá que madrugar, o extender bastante la noche del domingo, para ver a la Selección. Ecuador enfrentará a Panamá desde las 01:30 del lunes 5 de octubre, hora ecuatoriana. En Japón serán las 15:30.

El horario está confirmado en el calendario oficial de la Federación Panameña de Fútbol, que ubica el compromiso en el Estadio Nacional de Tokio.

Será incluso más temprano que los anteriores encuentros de esta gira. La Tri jugó contra Corea del Sur a las 06:00 de Ecuador y posteriormente se midió con Japón a las 05:10. El cierre contra los panameños llevará ahora el fútbol de la Selección a plena madrugada.

Para los aficionados que quieran seguirlo desde Ecuador, el encuentro tendrá transmisión gratuita por señal abierta y también podrá seguirse mediante una alternativa digital oficial vía streaming. De esa manera, el partido estará disponible tanto en televisión como a través de dispositivos conectados a Internet.

¿Por qué Ecuador juega contra Panamá?

El duelo definirá el tercer puesto de la Copa Kirin 2026, torneo amistoso internacional que reunió en Japón a las selecciones de Ecuador, Panamá, Nueva Zelanda y el combinado anfitrión.

La Tri llegó a esta instancia después de empatar 0-0 contra Japón durante los 90 minutos de su semifinal. La clasificación se resolvió desde el punto penal y el conjunto japonés se impuso 5-4, resultado que dejó al equipo ecuatoriano fuera del duelo por el título.

Panamá atravesó una situación parecida. El conjunto dirigido por Thomas Christiansen empató 1-1 frente a Nueva Zelanda y posteriormente cayó 5-3 en la definición por penales. Así quedaron establecidos los dos encuentros finales: Japón-Nueva Zelanda por el título y Ecuador-Panamá por el tercer puesto.

Como detalló EL COMERCIO el 3 de octubre de 2026, el encuentro contra los panameños cerrará una gira en la que La Tri mostró dos versiones distintas: cayó frente a Corea del Sur y luego consiguió sostener el empate ante el seleccionado japonés durante el tiempo reglamentario.

La Tri tiene una última prueba para encontrar el gol

El compromiso también será el tercero de Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección de Ecuador. Su ciclo comenzó con una derrota 3-0 contra Corea del Sur y continuó con el empate sin goles ante Japón, antes de la eliminación en penales.

Por eso, uno de los focos estará nuevamente en el ataque. Después de 180 minutos de fútbol bajo la dirección del entrenador argentino, Ecuador todavía no marca un gol.

El contexto, sin embargo, cambió entre ambos compromisos. Frente a Japón, el conjunto ecuatoriano consiguió sostener el cero durante los 90 minutos y llevó la definición hasta los penales, una respuesta diferente respecto de lo mostrado en la derrota ante los surcoreanos.

Panamá tiene jugadores conocidos por el fútbol ecuatoriano

El último rival de La Tri tampoco será completamente desconocido. Panamá cuenta con futbolistas que han tenido presencia en el fútbol ecuatoriano, entre ellos José Fajardo y Azarías Londoño, vinculados a Universidad Católica.

La selección centroamericana buscará igualmente cerrar su participación con una victoria después de quedar fuera de la final desde el punto penal.

Para Ecuador, el encuentro tendrá además el valor de una última evaluación antes del regreso de los jugadores a sus respectivos clubes. Después de tres compromisos en Asia, Gallardo dispondrá de nuevas referencias sobre nombres, funcionamiento y variantes de un proceso que acaba de comenzar.

La última prueba será en Tokio. Para quienes quieran acompañar a La Tri desde Ecuador, esta vez el desafío empezará mucho antes del amanecer.

Preguntas frecuentes sobre Ecuador vs. Panamá por la Copa Kirin:

❓ ¿A qué hora juega Ecuador vs. Panamá? Ecuador enfrentará a Panamá el lunes 5 de octubre de 2026 a las 01:30, hora de Ecuador.

En Japón serán las 15:30. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Tokio y será el tercer y último partido de La Tri durante su gira por Asia. ❓ ¿Dónde ver Ecuador vs. Panamá? El partido tendrá transmisión gratuita por señal abierta en Ecuador y una alternativa digital oficial vía streaming.

Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por televisión como mediante dispositivos conectados a Internet, según las opciones oficiales de transmisión señaladas para el compromiso. ❓ ¿Por qué Ecuador juega contra Panamá en la Copa Kirin? Ecuador y Panamá se enfrentarán para definir el tercer puesto de la Copa Kirin 2026.

La Tri empató 0-0 con Japón y perdió 5-4 en penales. Panamá igualó 1-1 con Nueva Zelanda y posteriormente cayó 5-3 desde el punto penal. ❓ ¿Cuántos goles ha marcado Ecuador con Marcelo Gallardo? Ecuador todavía no ha marcado goles en los primeros 180 minutos con Gallardo como entrenador.

La Tri perdió 3-0 frente a Corea del Sur en el debut del técnico y posteriormente empató 0-0 ante Japón durante el tiempo reglamentario. El encuentro contra Panamá será su tercera presentación. ❓ ¿Qué jugadores de Panamá tienen relación con el fútbol ecuatoriano? Entre los nombres mencionados están José Fajardo y Azarías Londoño.

Ambos han estado vinculados a Universidad Católica, por lo que el último rival de Ecuador en esta gira cuenta con futbolistas conocidos dentro del campeonato ecuatoriano.

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