Ecuador espera el milagro para seguir en el Mundial femenino sub-20

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador femenina sub-20 cayó este sábado 12 de septiembre 3-2 ante Corea del Sur en la tercera fecha del grupo C del Mundial femenino de Polonia y espera otros resultados para clasificarse a los octavos de final.

Ecuador con opciones en el Mundial femenino sub-20

La Selección de Ecuador femenina sub-20 perdió 3-2 con Corea del Sur en el Estadio Municipal Władysław Król ubicado en Łódź, con lo que su presencia en los octavos de final como una de las mejores terceras dependerá de los resultados de los grupos E y F.

Las asiáticas sorprendieron a las sudamericanas con un tanto de Lee Haeun a los 21 minutos que venció a Nayely Rodríguez. Durante todo el primer tiempo lucieron mejor y dominaron las acciones, incluso pudiendo ampliar el marcador.

En el segundo tiempo, las ecuatorianas reaccionaron por intermedio de Dariana Morán. La delantera de los registros de Dragonas Independiente del Valle aprovechó una jugada por izquierda que ejecutó Emily Vargas, jugadora de Barcelona SC para decretar el 1-1.

Sin embargo, en dos minutos la estantería se vino abajo para el conjunto dirigido por Eduardo Moscoso. A los 71 y 73 con un autogol de Scarlet Caraicoa y un golazo de Kim Minseo sentenciaron el reñido duelo. A los 90+2 Evelyn Burgos descontó con un remate desde fuera del área.

La Tri espera el milagro

La Tri en la primera fecha derrotó 3-0 a Ghana con tantos de Doménica Arboleda (2) y Rosa Flores, y perdió ante Francia por 3-2. Los dos tantos del descuento tricolor tuvieron la firma de Burgos y Fiorella Pico desde el punto penal.

Las francesas ganaron el grupo con 7 puntos. Las coreanas fueron segundas con 4, las ecuatorianas terceras con 3 y las ghanesas últimas con 3. Quedaron eliminadas pese a tener los mismos puntos que Ecuador porque en el enfrentamiento directo perdieron.

Para avanzar a los octavos, las ecuatorianas deben esperar los resultados de los encuentros del grupo E entre Colombia vs. Corea del Norte y Portugal vs. Costa Rica; y del F entre China vs. España y Nigeria vs. Nueva Caledonia.

Corea del Sur 1-0 Ecuador

¡LE REGALÓ LA PELOTA AL RIVAL!



Kim Chaebeen intentó despejar pero la jugada terminó con un remate de Fiorella Pico.#Sub20FemeninoEnDSPORTS pic.twitter.com/a9jd4BfKnT — DSPORTS (@DSports) September 12, 2026

Corea del Sur 1-1 Ecuador

¡ECUADOR EMPATÓ EL PARTIDO!



Dariana Morán la empujo con el pecho y marcó el 1-1 contra Corea del Sur.#Sub20FemeninoEnDSPORTS pic.twitter.com/bsmkd7wL5d — DSPORTS (@DSports) September 12, 2026

Corea del Sur 2-1 Ecuador

¡COREA DEL SUR RECUPERÓ LA VENTAJA!



Park Yuha remató y la pelota se desvió en Noemi Camacho para el 2-1 ante Ecuador.#Sub20FemeninoEnDSPORTS pic.twitter.com/Ntkrnr2fHz — DSPORTS (@DSports) September 12, 2026

Corea del Sur 3-1 Ecuador

¡COREA DEL SUR NO PARA Y ANOTÓ EL TERCERO!



Ecuador sacó del medio y la jugada terminó en un remate cruzado de Kim Minseo para el 3-1.#Sub20FemeninoEnDSPORTS pic.twitter.com/MolyBFtBSS — DSPORTS (@DSports) September 12, 2026

Corea del Sur 3-2 Ecuador

¡ECUADOR ACHICÓ LA DIFERENCIA EN EL MARCADOR!



Evelyn Burgos le pegó de volea y marcó el 3-2 contra Corea del Sur.#Sub20FemeninoEnDSPORTS pic.twitter.com/lZl0fZkMgZ — DSPORTS (@DSports) September 12, 2026

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