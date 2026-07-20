Ecuador cayó dos puestos en el ranking FIFA tras el Mundial 2026

La FIFA publicó este lunes 20 de julio la primera actualización del ranking mundial tras la conclusión del Mundial 2026, torneo que terminó con España como nueva campeona del mundo.

La nueva clasificación dejó movimientos importantes entre las mejores selecciones del planeta. Mientras España recuperó el primer lugar del ranking, Ecuador perdió dos posiciones y salió del grupo de las 24 mejores selecciones del mundo.

Ecuador descendió dos puestos

La selección ecuatoriana pasó del puesto 23 al 25, poniendo fin a una permanencia de casi diez meses entre las 23 mejores selecciones del ranking FIFA.

El descenso no estuvo relacionado únicamente con el rendimiento de la Tri, sino también con el importante crecimiento de otras selecciones que sorprendieron durante la Copa del Mundo.

Noruega y Egipto superaron a Ecuador

Uno de los mayores saltos fue el de Noruega, una de las revelaciones del Mundial.

La selección escandinava avanzó hasta los cuartos de final, eliminó a Brasil y, con un destacado rendimiento de Erling Haaland, ascendió 12 posiciones, pasando del puesto 33 al 19.

Otro combinado que superó a Ecuador fue Egipto.

El conjunto africano escaló cinco lugares, del puesto 29 al 24, después de alcanzar los octavos de final del Mundial y complicar seriamente a Argentina durante su enfrentamiento en la fase eliminatoria.

Estos ascensos provocaron que la Tri retrocediera dos casillas en la clasificación mundial.

España vuelve a ser la número uno del mundo

El gran beneficiado de la actualización fue España.

Gracias a la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial, el equipo dirigido por Luis de la Fuente recuperó el liderato del ranking FIFA, posición que había perdido en abril.

La Roja acumula ahora 1.995,88 puntos, tras completar un torneo en el que ganó siete partidos y empató uno.

Argentina, por su parte, cayó al segundo lugar con 1.970,37 unidades, mientras que Francia, semifinalista del Mundial, completa el podio con 1.948,97 puntos.

Así quedó el Top 10 del ranking FIFA

La actualización también dejó novedades entre las diez mejores selecciones del mundo.

La principal fue el ingreso de México al décimo lugar, tras alcanzar los octavos de final del Mundial.

En contraste, Alemania salió del Top 10 después de una Copa del Mundo por debajo de las expectativas.

Noruega, por su parte, firmó el mayor ascenso de toda la clasificación al escalar doce posiciones, consolidándose como una de las selecciones con mayor crecimiento tras el Mundial 2026.