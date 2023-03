¿Dónde ver los partidos de la fecha 3 de LigaPro?

Ricardo Adé, jugador de Liga de Quito en la LigaPro 2023. Foto: @LDU_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (I)

Los 16 clubes de la LigaPro se preparan para reanudar el torneo de la Serie A en Ecuador y seguir compitiendo con normalidad. ¿Dónde ver los partidos de la LigaPro?

Esta ratificación llegó una vez que los inconvenientes legales que llevaron a paralizar la tercera fecha, el 10 de marzo del 2023, se superaron.

Es más, las mismas ternas arbitrales dirigirán los ocho partidos de la fecha 3 de la LigaPro, entre el 17 y el 20 de marzo del 2023 en Ecuador.

¿Dónde ver los partidos de LigaPro?

Gol TV

Star+

Los partidos de la fecha 3

Como ya se había anticipado los encuentros entre Guayaquil City vs. Mushuc Runa en el estadio Christian Benítez, Independiente del Valle vs. Barcelona SC en el Banco Guayaquil, Aucas vs. Universidad Católica en el Gonzalo Pozo y El Nacional vs. Liga de Quito en el Olímpico Atahualpa se jugarán con VAR.



La fecha se abrirá la noche del viernes 17 de marzo de 2023 con el duelo entre Gualaceo vs. Orense en el estadio Jorge Andrade Cantos.

Para la jornada del sábado el cruce entre Independiente del Valle y Barcelona se lleva la atención.



El domingo se destaca el juego entre El Nacional, puntero de la LigaPro y Liga de Quito en el Olímpico Atahualpa.

La jornada se cierra el lunes en el Alejandro Serrano Aguilar cuando el Deportivo Cuenca reciba a Cumbayá.

​

Árbitros para la fecha 3

Día: 17 de marzo

Partido: Gualaceo vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Árbitro: Gorky Araujo

​

Día: 18 de marzo

Partido: Delfín vs. Libertad FC

Hora: 14:00

Estadio: Jocay

Árbitro: Jaime Sánchez



Partido: Guayaquil City vs. Mushuc Runa

Hora: 16:30

Estadio: Christian Benítez

Árbitro: Gabriel González

VAR: Luis Quiroz



Partido: Independiente del Valle vs. Barcelona SC

Hora: 19:00

Estadio: Banco Guayaquil

Árbitro: Augusto Aragón

VAR: Carlos Orbe

​

Día: 19 de marzo

Partido: Aucas vs Universidad Católica

Hora: 14:00

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Árbitro: Franklin Congo

VAR: Carlos Orbe



Partido: El Nacional vs. Liga de Quito

Hora: 16:30

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Guillermo Guerrero

VAR: Gabriel González



Partido: Emelec vs. Técnico Universitario

Hora: 19:00

Estadio: George Capwell

Árbitro: Luis Quiroz

​

Día: 20 de marzo

Partido: Deportivo Cuenca vs. Cumbayá

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Árbitro: René Marín

​

Visita nuestros portales: