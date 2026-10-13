Dixon Quiñónez, exjugador de El Nacional, sufrió un tercer ACV y necesita apoyo

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Dixon Quiñónez, exjugador de El Nacional y de otros clubes del Ecuador, atraviesa un delicado estado de salud tras sufrir un nuevo ACV (accidente cerebrovascular). Sus familiares hicieron público su caso para buscar recursos que ayuden con su tratamiento.

Dixon Quiñónez sufrió tercer ACV

Dixon Quiñónez atraviesa uno de los momentos más complejos de su salud a los 57 años de edad. En días recientes, Winston, su hermano, relató en La Redonda que el exdefensa sufrió un tercer ACV a finales de agosto.

Esto provocó que tenga complicaciones para hablar y para ingerir alimentos, y le generó una insuficiencia renal aguda. Todas estas complicaciones han hecho que no pueda valerse por sí solo y necesite constante asistencia.

Su hermano mencionó que están en busca de una nueva opinión médica, pero que la falta de recursos impide que lo puedan hacer, por lo que decidieron contar lo que le pasa a la opinión pública para obtenerlos.

El Nacional, club en el que más brilló en su etapa de futbolista, publicó en sus redes sociales un mensaje para su exjugador. “Invitamos a toda la familia roja y a quienes deseen hacerlo a sumarse y brindarle su apoyo en este difícil momento”, dice parte del texto.

Quiñónez debutó en 1987 con la camiseta de los ‘puros criollos‘, en la que tuvo tres etapas (1987-1991, 1992-1998 y 1999). También defendió los colores de Liga de Loja, Macará, Técnico Universitario, Unión Deportiva Juvenil y Delfín. Se retiró en 2002.

Quiñónez es recordado por el ‘Monumentalazo’

En 1992, El Nacional y Barcelona SC llegaron a la final del torneo ecuatoriano después de haber superado dos etapas previas. Durante aquel año, el campeonato tuvo un torneo regular y una liguilla; en esta última se definirían los finalistas.

Los rojos fueron primeros en la liguilla y los toreros se ubicaron en la segunda posición. A raíz de tales posiciones, se estableció la final a ida y vuelta, primero en el Estadio Olímpico Atahualpa y la revancha en el Monumental.

En el primer partido en Quito, el ‘Bi-Tri‘ se impuso por un marcador de 2-1 y viajó con comodidad a Guayaquil. Para la vuelta, los criollos igualaron 1-1 tras un partido que estuvo protagonizado por particulares situaciones.

Dentro de aquel compromiso de vuelta, Ernesto Guerra —DT de El Nacional en aquel entonces— acusó al rival de haber regado ‘polvo pica pica’ en el vestuario, por lo que mantuvo a sus futbolistas en la cancha durante el entretiempo.

El marcador global de 3-2 le dio el triunfo al cuadro militar. Los goles que le dieron el título fueron un doblete de Luis Chérrez en la ida y el de Dixon Quiñónez en la vuelta.

Alineación de Barcelona SC:

Carlos Luis Morales; Julio César Gómez, Jimmy Montanero, Raúl Noriega, Claudio Alcívar; Julio Rosero, Freddy Bravo, Rubén Darío Insúa, Carlos Muñoz; Gilson de Souza, Ermen Benítez.

DT: Jorge Habegger

Alineación de El Nacional:

Héctor Chiriboga, Luis Mosquera, Dixon Quiñónez, Jorge Ballesteros, José Guerrero, José Jacinto Vega, Marco Constante, Diego Castañeda, Juan Carlos Garay, Kléber Chalá y Luis Chérrez.

DT: Ernesto Guerra

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