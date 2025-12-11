Cuatro de los ‘cinco grandes’ del fútbol de Ecuador han sufrido al menos un descenso de la A a la B desde 1957, año en el que se jugó por primera vez el campeonato ecuatoriano con la participación de cuatro equipos.

El único equipo que nunca descendió fue Barcelona SC, mientras que Emelec, Liga de Quito, El Nacional y Deportivo Quito, los más ganadores de la historia del fútbol de Ecuador, sí lo han hecho.

Los grandes del Ecuador suman seis descensos

Deportivo Quito comanda esta lista de los equipos más ganadores del fútbol de Ecuador caídos en desgracia con el descenso pese a tener en su palmarés los títulos de 1964, 1968, 2008, 2009 y 2011.

Los de la ‘Plaza del Teatro’ jugaron siete temporadas en la Serie B: 1971, 1972-I (seis meses), 1974-II (seis meses), 1976-I (seis meses), 1977, 1980-I (seis meses) y 2016.

Desde 2017 compite en la Segunda Categoría, con un paso por el amateurismo de Pichincha en 2019. Las deudas empujaron a esta tradicional institución a perder su sitio en la élite del fútbol del país.

El Nacional también fue víctima de pésimas administraciones y deudas. La noche del miércoles 10 de diciembre se confirmó su nuevo descenso, agobiado por las deudas que se han acumulado a lo largo de los últimos años.

En 1964 debutó en la Serie A con la particularidad de que en sus planteles solo jugaban futbolistas nacidos en el país. Desde ahí se ganaran el apodo de los ‘Puros Criollos’, que rápidamente aglutinaron a miles de seguidores.

En 1979-II (seis meses), 2021 y 2022 son las temporadas que jugaron en la B. Se sumará la de 2026, que pasará a ser la cuarta de un conjunto que fue campeón ecuatoriano en 1967, 1973, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1992, 1996, 2005-C y 2006.

Liga de Quito, ganador del campeonato nacional en 1969, 1974, 1975, 1990, 1998, 1999, 2003, 2005-A, 2007, 2010, 2018, 2023 y 2024 y de la Copa Libertadores en 2008 y de otros cuatro trofeos internacionales, también sufrió por el descenso.

La primera vez que transitaron la B fue en 1974-I (seis meses), 1978-II (seis meses) y 2001, tan solo dos años después de haber firmado el segundo bicampeonato de su rico palmarés y a cuatro de haber inaugurado el mítico Estadio Rodrigo Paz.

Finalmente, Emelec pasó el primer semestre de 1981 en la B. Los azules volvieron rápidamente para apuntalar su palmarés nacional, que atesora los trofeos de 1957, 1961, 1965, 1972, 1979, 1988, 1993, 1994, 2001, 2002, 2013, 2014, 2015 y 2017.

