Dos fechas restan para que el calendario del campeonato ecuatoriano 2025 llegue a su fin. Independiente del Valle se proclamó como el campeón la noche del 6 de diciembre, pero el goleador aún no está definido.

De una lista de cinco letales goleadores saldrá el goleador del campeonato ecuatoriano: Daniel Valencia (Manta), Claudio Spinelli (Independiente del Valle), Djorkaeff Reasco (El Nacional), Rafael Monti (Vinotinto) y Byron Palacios (Universidad Católica), pero no todos siguen en competencia.

Más noticias:

El goleador del campeonato se define entre tres delanteros

La tabla de goleadores del campeonato ecuatoriano de fútbol vive un desenlace electrizante. A pesar de liderar con 21 goles, el delantero del Manta, Daniel Valencia, no podrá dormir tranquilo.

Su equipo ha finalizado su calendario en el cuadrangular del descenso (donde el Manta logró mantener la categoría), lo que significa que se quedó sin oportunidades de sumar más tantos, dejando abierta la puerta para que sus perseguidores lo alcancen y superen en las últimas jornadas.

El cazador más peligroso es Claudio Spinelli, ariete de Independiente del Valle, quien acecha con 20 goles. Su principal ventaja es que en el calendario aún le quedan tres partidos por disputar, incluyendo un encuentro aplazado crucial contra Liga de Quito.

Esto le da una triple oportunidad no solo de igualar la marca de Valencia, sino también de establecer una nueva cifra goleadora para el torneo.

Te puede interesar: Independiente del Valle, campeón con números extraordinarios

La lucha por la Bota de Oro no se limita a un mano a mano. En la tercera posición, con 18 goles, se encuentran Djorkaeff Reasco (cuyo equipo aún tiene dos partidos pendientes para sumar más) y Rafael Monti.

Sin embargo, la situación de Monti es idéntica a la de Valencia, puesto que se quedó sin partidos disponibles. Peor aún, selló su marca goleadora con el descenso de su equipo, Vinotinto, a la Serie B, poniendo un amargo final a su prolífica temporada.

Finalmente, Byron Palacios, de la Universidad Católica, se mantiene con opciones de dar el golpe decisivo. Con 18 goles en su cuenta, también goza de dos partidos restantes para escalar posiciones. Si logra una racha goleadora en el cierre del torneo, podría colarse en la cima en el último momento.

Con Valencia fuera de juego, la carrera se concentra en Spinelli (20), Reasco (18) y Palacios (18). El desenlace se definirá en los próximos días, donde la efectividad en el área chica valdrá un título individual.

Goleadores desde 2019

Año Goleador Club Goles 2019 Luis Amarilla Liga de Quito 19 2020 Christian Martínez Borja Liga de Quito 24 2021 Jonatan Bauman Mushuc Runa/IDV 26 2022 Francisco Fydriszewski Aucas 15 2023 Miguel Parrales Guayaquil City 16 2024 Álex Arce Liga de Quito 28

‘Patón’, un campeón que no se olvida