Independiente del Valle suma siete títulos en apenas 16 años en la Serie A

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Independiente del Valle escribió un nuevo capítulo en su exitosa trayectoria al coronarse campeón del campeonato ecuatoriano 2025 este sábado 6 de diciembre.

El empate 1-1 con Libertad, combinado con la derrota 2-1 de Liga de Quito en su visita a Orense, dejó el camino libre para que los rayados alzaran el trofeo nacional.

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Con esta consagración, Independiente del Valle alcanza siete títulos oficiales desde su ascenso a la Serie A en 2009 y su debut en la máxima categoría en 2010.

Una cifra impresionante para un club que, en tiempo récord, se ha consolidado entre los más laureados del país.

IDV ya es el quinto equipo con más títulos en Ecuador, superando con holgura a Deportivo Quito, que acumula cinco campeonatos nacionales.

La diferencia: mientras el cuadro capitalino ganó todos en Serie A, Independiente lo hizo en distintas competiciones locales e internacionales, reforzando su identidad como institución exitosa y modelo de gestión.

Claudio Spinelli es una de las figuras de Independiente del Valle y del campeonato ecuatoriano.

Nuevo estatus entre los campeones ecuatorianos

Además, con este nuevo campeonato, IDV queda firme en el sexto lugar histórico entre los clubes campeones del país, gracias a sus dos coronas nacionales.

De paso, rompió el “sextuple empate” que mantenía con Deportivo Cuenca, Olmedo, Delfín, Aucas y Everest, cada uno con un título.

Este campeonato también tuvo un sabor especial: IDV dejó atrás la frustración de los últimos dos años, cuando fue subcampeón consecutivo en 2023 y 2024 tras perder las finales contra Liga de Quito.

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Los siete títulos de Independiente del Valle

Copa Sudamericana (2)

Paradójicamente, el primer título en la historia de Independiente del Valle no fue nacional, sino internacional.

Su consagración llegó en 2019, cuando venció 3-1 a Colón de Santa Fe en la final única disputada en Asunción, Paraguay.

Jugadores de Independiente del Valle con el trofeo de la Copa Sudamericana 2019.

Tres años después, en 2022, IDV volvió a alzar la Sudamericana tras derrotar 2-0 a São Paulo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, Argentina.

Campeonato Ecuatoriano (2)

El primer título de Serie A para Independiente del Valle llegó en 2021, luego de imponerse a Emelec en la final con un global de 4-2.

El segundo campeonato nacional se logró en 2025, esta vez bajo el formato de torneo por puntos y sin final.

Recopa Sudamericana (1)

En 2023, IDV sumó otro trofeo internacional al conquistar la Recopa Sudamericana.

El equipo rayado venció a Flamengo en el mismísimo estadio Maracaná, definiendo la serie por penales.

Los jugadores del Independiente del Valle celebran la obtención del título de la Recopa Sudamericana, en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Foto: Conmebol

Copa Ecuador (1) y Supercopa Ecuador (1)

En 2022, Independiente del Valle ganó la Copa Ecuador tras superar en la final a 9 de Octubre.

Ese título lo clasificó a la Supercopa Ecuador 2023, donde goleó 3-0 a Aucas, completando así el círculo: IDV ha ganado todos los torneos posibles del fútbol ecuatoriano.

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