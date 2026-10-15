Santa Fe es descalificado del Ascenso Nacional, ¿qué pasará con Deportivo Quito?

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La eliminación de Deportivo Quito del Ascenso Nacional 2026 parecía haber cerrado las posibilidades del equipo capitalino de continuar en la competencia. Sin embargo, una situación administrativa que involucra a Santa Fe Sporting Club, de Imbabura, volvió a poner bajo atención el desarrollo del torneo y las decisiones pendientes de sus autoridades.

Este jueves 15 de octubre trascendió la descalificación del conjunto imbabureño, en medio de denuncias de sus futbolistas. La situación generó interrogantes sobre una eventual modificación de los equipos participantes, especialmente por el antecedente deportivo que vincula a ambas instituciones.

Deportivo Quito no ocuparía el lugar de Santa Fe en el Ascenso Nacional

Fuentes internas de Deportivo Quito consultadas para esta nota señalaron que el conjunto azulgrana no ocupará la plaza de Santa Fe Sporting Club, pese a la descalificación reportada del equipo imbabureño.

Según explicaron, el principal impedimento está relacionado con el avance del campeonato. La segunda fase del Ascenso Nacional ya comenzó y se han disputado varias jornadas, una circunstancia que, de acuerdo con estas fuentes, impediría incorporar al equipo capitalino en reemplazo del club excluido.

No obstante, la información todavía está sujeta a la resolución oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), organismo encargado de administrar la competencia.

Hasta el momento de esta publicación, no se ha localizado un pronunciamiento público de la entidad que detalle los fundamentos de la descalificación ni establezca cómo se procederá con la plaza de Santa Fe.

¿Por qué Deportivo Quito quedó fuera del torneo?

La participación de la ‘AKD’ terminó el 26 de septiembre, cuando se disputó la última jornada de los hexagonales del Ascenso Nacional.

Aunque Deportivo Quito derrotó 7-0 a Dunamis 04, en Tulcán, el resultado no fue suficiente para avanzar a la siguiente etapa. El conjunto azulgrana dependía también de otros marcadores para conseguir uno de los dos puestos de clasificación de su grupo.

Por su parte, Santa Fe logró acceder a los cuadrangulares, instancia que reúne a 16 clubes distribuidos en cuatro grupos. Los primeros de cada zona avanzan a la fase final, donde se definen los dos ascensos a la Serie B.

El 20 de septiembre, EL COMERCIO ya había detallado el enfrentamiento entre ambos equipos, cuando Deportivo Quito derrotó 3-0 a Santa Fe y mantuvo abiertas sus posibilidades de clasificación hasta la última fecha.

Ese antecedente explica por qué la situación administrativa del conjunto imbabureño también despierta interés entre los seguidores azulgranas, aunque una descalificación posterior no supone automáticamente el regreso de un equipo eliminado.

Las denuncias que rodean a Santa Fe Sporting Club

La exclusión reportada de Santa Fe Sporting Club se produce después de varios reclamos relacionados con supuestos incumplimientos administrativos y laborales.

Entre los futbolistas que denunciaron públicamente su situación figura Juan Carlos Paredes, exseleccionado ecuatoriano, quien cuestionó las condiciones de su vinculación con la institución.

Los señalamientos incluyen presuntos atrasos salariales, dificultades con los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y problemas para acceder a tratamientos médicos.

También se mencionaron posibles irregularidades en documentación laboral. Estas acusaciones deben distinguirse de las infracciones que eventualmente determine la autoridad competente mediante una resolución fundamentada.

La documentación oficial de la sanción permitirá conocer cuáles denuncias fueron consideradas y qué disposiciones reglamentarias sustentan la medida.

La FEF deberá definir cómo continúa el campeonato

El calendario representa uno de los aspectos centrales del caso. Los cuadrangulares comenzaron el 3 de octubre y Santa Fe ya disputó tres encuentros en esta instancia.

Su eventual salida plantea preguntas sobre el tratamiento de los resultados obtenidos, los partidos pendientes y la continuidad del grupo en el que participa.

Para Deportivo Quito, las fuentes consultadas descartan por ahora una incorporación al campeonato debido al avance de la competición.

La FEF deberá precisar si la descalificación modifica la composición del grupo, cómo se registrarán los encuentros correspondientes y cuáles serán las consecuencias deportivas para los clubes involucrados.

Mientras se conoce esa resolución, la eliminación de Deportivo Quito permanece como el último resultado deportivo confirmado del conjunto azulgrana en el Ascenso Nacional 2026.

Preguntas frecuentes sobre Deportivo Quito y la descalificación de Santa Fe en el Ascenso Nacional 2026:

❓ ¿Deportivo Quito regresará al Ascenso Nacional 2026 tras la descalificación de Santa Fe? Deportivo Quito no ocuparía el lugar de Santa Fe Sporting Club en el Ascenso Nacional 2026, según fuentes internas del conjunto capitalino. Sin embargo, todavía falta una resolución oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El principal impedimento sería el avance de la segunda fase del campeonato, que comenzó el 3 de octubre y ya registra varias jornadas disputadas. Las fuentes consultadas descartan por ahora la reincorporación del equipo azulgrana, pero la decisión definitiva corresponde a la FEF. ❓ ¿Por qué fue descalificado Santa Fe Sporting Club del Ascenso Nacional? La descalificación reportada de Santa Fe Sporting Club se conoce en medio de denuncias laborales y administrativas, aunque todavía no se han confirmado públicamente los fundamentos oficiales de la medida.

Entre los reclamos de los futbolistas figuran supuestos atrasos salariales, problemas con los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y dificultades para acceder a tratamientos médicos. Juan Carlos Paredes, exseleccionado ecuatoriano, figura entre quienes denunciaron su situación. No se ha establecido públicamente cuáles de estas acusaciones sustentan la exclusión reportada. ❓ ¿Por qué Deportivo Quito quedó eliminado del Ascenso Nacional 2026? Deportivo Quito quedó eliminado el 26 de septiembre de 2026, pese a derrotar 7-0 a Dunamis 04, porque no consiguió ubicarse entre los dos primeros equipos de su grupo.

El conjunto azulgrana dependía de otros resultados para avanzar a los cuadrangulares. Santa Fe Sporting Club logró clasificarse a esa instancia, mientras que Deportivo Quito terminó fuera de la competencia. La posterior situación administrativa del equipo imbabureño no implica automáticamente la reincorporación de la ‘AKD’. ❓ ¿Qué pasará con los partidos de Santa Fe Sporting Club en el Ascenso Nacional? La FEF deberá determinar qué ocurrirá con los resultados y partidos pendientes de Santa Fe Sporting Club, después de conocerse su descalificación reportada.

El equipo imbabureño disputó tres encuentros de los cuadrangulares, fase que comenzó el 3 de octubre. Su salida podría tener consecuencias sobre el calendario y la clasificación del grupo, pero todavía no existe una resolución pública que precise cómo se registrarán esos partidos ni si habrá modificaciones en la composición de la zona. ❓ ¿Cuándo decidirá la FEF si Deportivo Quito puede volver al Ascenso Nacional 2026? La Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha comunicado una fecha oficial para resolver las consecuencias deportivas de la descalificación de Santa Fe, incluida la situación de Deportivo Quito.

Hasta el 15 de octubre de 2026, no se había localizado un pronunciamiento público que detallara los fundamentos de la medida o el destino de la plaza del equipo imbabureño. Mientras no exista una decisión oficial, Deportivo Quito permanece eliminado y su eventual regreso no está confirmado.

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