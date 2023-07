Lionel Messi y David Beckham en un encuentro en el Paris Saint-Germain. Foto: Twitter @PSG_espanol.

Andrés Ávila

Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol en junio de 2023, cuando anunció cuál sería su siguiente paso en su carrera futbolística. El argentino abandonó la exigencia europea y jugará en la MLS, más en concreto en el Inter Miami.

David Beckham, copropietario del Inter Miami y amigo de Lionel Messi, explicó las principales razones por las cuales su equipo quiso incorporar al argentino de 36 años.

Fichar a los mejores del mundo

La principal razón, según David Beckham, fue que él siempre quiere que en su equipo, el Inter Miami, jueguen en los mejores jugadores del mundo sin importar el momento en el que se encuentren.

"Cuando escucho que uno de los mejores jugadores -si no el mejor- que lo ha ganado todo en el juego, que sigue siendo un gran jugador, todavía joven y que sigue haciendo lo que hace, quiere jugar para mi equipo, es un momento enorme para nosotros", explicó el exfutbolista inglés en el seminario "Lecciones de liderazgo".

Más cerca de Argentina

Durante el seminario, David Beckham fue consultado sobre por qué Messi escogió Miami en lugar de quedarse en Europa, sobre todo en Manchester, ciudad donde el exfutbolista es copropietario de otro equipo junto con varios jugadores de la promoción del 92 del Manchester United, el Salford City, de la cuarta categoría de Inglaterra.

"Sí, soy copropietario del Salford City. Y Salford es un gran lugar. Pero, obviamente, Argentina está más cerca de Miami que de Salford. Creo que eso atrajo bastante a Leo", comentó.

Reacciones del fichaje de Lionel Messi

David Beckham también contó cuál fue la reacción que sufrió tras concretarse el fichaje de Lionel Messi. El inglés se refirió a un momento que vivió cuando el argentino anunció que jugaría en Miami.

"Hace un par de semanas, me desperté con un millón de mensajes en el teléfono. Pensé: '¿Qué ha pasado? Normalmente, no recibo tantos mensajes'. De repente, me enteré de que Leo había anunciado que venía a Miami. Obviamente, no fue una sorpresa para mí", explicó.

Fenómeno de masas

Pese a que Lionel Messi aún no es presentado de forma oficial como jugador del Inter Miami, el argentino ya tuvo su primer impacto y fue en las redes sociales del club.

Solo por poner un ejemplo, en Instagram el Inter Miami tenía cerca de 700 000 seguidores, pero tras el anuncio de Messi, el club creció de forma abrupta en esta red.

Actualmente, con fecha 3 de julio, el Instagram del Inter Miami ya posee más de 8,5 millones de seguidores, que lo convierten en el club de la MLS con más seguidores en Instagram.

Visita nuestros portales: