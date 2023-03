Gerard Piqué se refirió a la situación de Dani Alves

La defensa de Dani Alves aduce ante la Audiencia de Barcelona que los vídeos de la discoteca "desmienten de forma radical" la versión de la víctima. Foto: EFE

El exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado que sería muy duro, "incluso más que la justicia", con su excompañero Dani Alves, si se demuestra que el brasileño es culpable de la presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

En una entrevista concedida al programa El Món a RAC1, el 14 de marzo del 2023, el excentral ha reconocido que el caso por el que el futbolista brasileño se encuentra en prisión preventiva y sin fianza "es muy complicado" y ha confesado que, cuando la noticia se confirmó, le dejó "en estado de shock".

Piqué, que cuando militaba en las filas del Barcelona compartió vestuario con Dani Alves durante ocho temporadas y media, ha defendido la presunción de inocencia de su excompañero, aunque ha subrayado que si se demuestran los hechos "hay que ser inflexible" con el brasileño.

"Es una hostia con la mano abierta a todos. Una hostia de realidad, de preguntarte: cómo puede ser que haya pasado? Si realmente ha pasado, hay que ser muy duro con él y con todo el mundo que hace una cosa así; yo incluso sería más duro de lo que dictamine la justicia", ha valorado.

En este sentido, Piqué ha señalado que si el juez decide que Dani Alves es culpable del delito, se "tendrá que acatar" y ayudar a la víctima.

El exfutbolista español Gerard Piqué, que fue pareja de la cantante colombiana Shakira, aseguró este martes, 14 de marzo del 2023, que pasa por un buen momento personal y que su objetivo como padre es que los dos hijos que tuvo con ella "estén bien".

En una entrevista concedida a la radio española Rac1, Piqué habló de su situación tras la ruptura con Shakira, con quien firmó un acuerdo en diciembre pasado para que la artista se quedara a cargo de los menores en Miami (Estados Unidos).

Preguntado por la canción de su expareja y del productor argentino Bizarrap "BZRP Music Session #53", en la que es atacado, Piqué respondió: "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos".

Y añadió: "Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien".

El exfutbolista también defendió la decisión de que su hijo Milan participara en un programa de la Kings League, el campeonato de fútbol siete que él mismo impulsa y que cuenta con doce equipos presididos por conocidos exjugadores como el español Iker Casillas o el argentino Sergio Kun Agüero.

"Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre", reflexionó Piqué.

Con todo, el exjugador del FC Barcelona explicó que se encuentra "bien" en lo personal, después de que el pasado noviembre decidiera retirarse del fútbol profesional, en el consiguió grandes éxitos, tanto con su club como con la selección española.

Precisamente, tras disputar su último partido, Piqué dijo en el discurso de despedida que "cuando te haces mayor, querer es dejar marchar".

Esta frase no estaba preparada, según desveló, si bien reconoció que la pronunció en un momento en el que estaban pasando "muchas cosas" en su vida

